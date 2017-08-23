FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 545

Yeni yorum
 
Roman Busarov :

Uzun zamandan sonra ilk defa euronun ne ve nasıl olduğuna bakmaya başladım. Seviyeyi gördüm ve elin imzasına "DUTY" kelimesini yazmak için uzandı. seni hemen hatırladım =)))

 
stranger :
5550'den benim için sonuç açık, ancak öyleyse kimse ilgilenmiyor.
Siz de 5540-50 sever misiniz?))
[Silindi]  
çubuklarım var 1.5533-13
 

düz alacak - uzun ve beynin çıkarılması ile

pound tarafından, çitin üzerindeyim, en azından şimdilik.

[Silindi]  
lactone :

Uzun zamandan sonra ilk defa euronun ne ve nasıl olduğuna bakmaya başladım. Seviyeyi gördüm ve elin imzasına "DUTY" kelimesini yazmak için uzandı. seni hemen hatırladım =)))

=)
 
Roman Busarov :
=)
Euro mu arıyorsunuz bilmiyorum ama 1.22) civarında bir borcum var)
[Silindi]  
lactone :
Euro mu arıyorsunuz bilmiyorum ama 1.22) civarında bir borcum var)
1.21+-
[Silindi]  
Windows 10'u indirmeye gittim ... hızlı bir şekilde hatırlamıyorum)
[Silindi]  

Merhaba, Win10 ile bile çalışıyor gibi görünüyor)

[Silindi]  
azfaraon :
 New-rena yabancıyla konuşurken kendimi karınca gibi hissediyorum))) Bir şey anlamıyorum, sadece gerçekten hayır dedikleri gibi para kazanıyorlarsa .... burada ne yapıyorlar, özellikle yaz bahçede))
en ilginç! bu kadar çok sayıda doğru girişle, uzun zaman önce birkaç lyam yeşillik biçmek ve hayatınızın geri kalanını Kanarya Adaları'nda bir yerde yaşamak mümkün olurdu. Ya da nerede istersen. Ve Yaşlı O, 0.01'lik bir sürü içinde yürür, mantar toplar ve bir bahçe kazar ...

ZY Sadece buraya yığmayın - yaşam ve her şey için yeterli olduğunu söylüyorlar ... büyükannenize söyleyin))
1...538539540541542543544545546547548549550551552...1996
Yeni yorum