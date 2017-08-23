FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 545
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Uzun zamandan sonra ilk defa euronun ne ve nasıl olduğuna bakmaya başladım. Seviyeyi gördüm ve elin imzasına "DUTY" kelimesini yazmak için uzandı. seni hemen hatırladım =)))
5550'den benim için sonuç açık, ancak öyleyse kimse ilgilenmiyor.
düz alacak - uzun ve beynin çıkarılması ile
pound tarafından, çitin üzerindeyim, en azından şimdilik.
Uzun zamandan sonra ilk defa euronun ne ve nasıl olduğuna bakmaya başladım. Seviyeyi gördüm ve elin imzasına "DUTY" kelimesini yazmak için uzandı. seni hemen hatırladım =)))
=)
Euro mu arıyorsunuz bilmiyorum ama 1.22) civarında bir borcum var)
Merhaba, Win10 ile bile çalışıyor gibi görünüyor)
New-rena yabancıyla konuşurken kendimi karınca gibi hissediyorum))) Bir şey anlamıyorum, sadece gerçekten hayır dedikleri gibi para kazanıyorlarsa .... burada ne yapıyorlar, özellikle yaz bahçede))
ZY Sadece buraya yığmayın - yaşam ve her şey için yeterli olduğunu söylüyorlar ... büyükannenize söyleyin))