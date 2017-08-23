FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 89
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
En azından demoyu aç! , yoksa burada şarkının resimlerini boşa harcıyorsunuz ....
Ama yaşamak, her şey için ödeme yapmak, yemek yemek, giyinmek, birinciden veya ikinciden hangi demodan olacaksınız?
Evet, olaydan sonra kim her şeyi kontrol edecek - 10 bip al ve sat sonra açıyorsunuz - 3 gün sonra ya yüksekte sattınız ya da düşükte aldınız - ve harikasınız! (gereksiz siparişler silinir)
Benimkini test ediyorum, resimlerin ilginç değil. (gerçek zamanlı her zaman ilgi çekicidir - özellikle istatistiklerle )
x için ... sonunda! )) Ama forumda herkes seni onurlandırıyor
Evet ve tahminler, aptal sözler, her zaman gerçeğin ardından.
Ekmeğe saygı gösteremezsiniz.
Yapamıyorsan - sigara içebiliyorsan - hadi işe başlayalım. Euro almanıza gerek yok. Ay'ı da satmanıza gerek yok. Neye ihtiyacın var?
Doh ... burada çok akıllısın.
Demo yapabilirsiniz, ancak yalnızca gerçek zamanlı.
Evet ve tahminler, aptal sözler, her zaman gerçeğin ardından.
Ekmeğe saygı gösteremezsiniz.
Yapamıyorsan - sigara içebiliyorsan - hadi işe başlayalım. Euro almanıza gerek yok. Ay'ı da satmanıza gerek yok. Neye ihtiyacın var?
Doh ... burada çok akıllısın.
Yahudilere göre ben de satışların söz konusu olduğunu görüyorum. Ama kasadan emin değilim...
Yahudilere göre ben de satışların söz konusu olduğunu görüyorum. Ama kasadan emin değilim...
Doğru. ))
Girişimi dile getirdim, Yahudi alımı hala güvenilmez. Her şeyi ve ayda bir anlaşma olan bir ekranı gördüm - aferin! (ve gençlere sipariş vermeyi öğretin ve sonra neden işe yaramadığını sorgulamaya gelebilir - Ve büyümeye başlayacaksınız!). Hadi iyi şanslar!