FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 41
Evet, ilk mevduata bakmayın - PE / MP'ye odaklanın - verim %1000'den fazladır.
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page31 önce oku ((
ve sossuz - herhangi bir şekilde?
Pozisyonu başa baş noktasına getirmek için yüzen lot hesaplaması kullanılır - işin püf noktası bu. Onsuz sıkıcı çıkıyor - 5k / 2.6k. Eh, o zaman tabii ki kar, ama çok ilginç değil.
Strange'in şu an söylediği her şeye katılıyorum, piyasa ne kadar basmakalıp ve basit olursa olsun gerçek spekülatörler tarafından gerçek parayla hareket ettiriliyor.
İlginç olmayan şey bu ve göster... sabit bir şey... tüm hikaye... kaymayı hesaba katar... eşitlik... ve en önemlisi, kendin gör...
İşte aynı döneme ait bir resim. Ve neye bakmalıyım - TS'nin mantığını biliyorum - en baştan pozu tamamlamak için tasarlandı.
hafta, ay ... iyi veya neredeyse her zaman) bu + ... elbette VR'nin özelliklerine bağlı olarak değişir ...
basit bir şekilde ... cetvellerle sürmeden ... volatiliteye bakabilirsiniz ...
Tüm IMHO, elbette ... ne istersen kullan ... ama ben onu atardım ...
Tüm ATS'ler şu şekilde biter:
Hu_nya ... at onu ... Sistemin çekirdeği def için her zaman + ... içinde olmalıdır. geçiş -
