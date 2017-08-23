FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 41

-Aleks- :
Evet, ilk mevduata bakmayın - PE / MP'ye odaklanın - verim %1000'den fazladır.
ve sossuz - herhangi bir şekilde?
 
Ishim :
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page31 önce oku ((
Hala şamanist numaralar uyguluyor musun? yoksa zaman yok mu? Emka ile astral düzlemde tanıştınız mı?
 
new-rena :
Pozisyonu başa baş noktasına getirmek için yüzen lot hesaplaması kullanılır - işin püf noktası bu. Onsuz sıkıcı çıkıyor - 5k / 2.6k. Eh, o zaman tabii ki kar, ama çok ilginç değil.

 
-Aleks- :

Pozisyonu başa baş noktasına getirmek için yüzen lot hesaplaması kullanılır - işin püf noktası bu. Onsuz sıkıcı çıkıyor - 5k / 2.6k. Eh, o zaman tabii ki kar, ama çok ilginç değil.

İlginç olmayan şey bu ve göster... sabit bir şey... tüm hikaye... kaymayı hesaba katar... eşitlik... ve en önemlisi, kendin gör...
 
Nikolai Romanovskyi :
Strange'in şu an söylediği her şeye katılıyorum, piyasa ne kadar basmakalıp ve basit olursa olsun gerçek spekülatörler tarafından gerçek parayla hareket ettiriliyor.
Yani evet, gerçek parası olan gerçek insanlar, aynı Deutsche'de bazı Hans ve Fritz departmanlarıyla oturuyor ve içeri ve dışarı para döküyor)
 
Vizard_ :
İşte aynı döneme ait bir resim. Ve neye bakmalıyım - TS'nin mantığını biliyorum - en baştan pozu tamamlamak için tasarlandı.

 
-Aleks- :

Hu_nya... çöpe at... Sistemin özü her zaman + (eşitliğin düzgün büyümesi)... def başına olmalıdır. geçiş -
hafta, ay ... iyi veya neredeyse her zaman) bu + ... elbette VR'nin özelliklerine bağlı olarak değişir ...
basit bir şekilde ... cetvellerle sürmeden ... volatiliteye bakabilirsiniz ...
Tüm IMHO, elbette ... ne istersen kullan ... ama ben onu atardım ...
 
-Aleks- :

Tüm ATS'ler şu şekilde biter:

 
Vizard_ :
Hu_nya ... at onu ... Sistemin çekirdeği def için her zaman + ... içinde olmalıdır. geçiş -
hafta, ay ... iyi veya neredeyse her zaman) bu + ... elbette VR'nin özelliklerine bağlı olarak değişir ...
basit bir şekilde ... cetvellerle sürmeden ... volatiliteye bakabilirsiniz ...
Tüm IMHO, elbette ... ne istersen onu kullan ... ama ben onu atardım ...
Kim yapmalı? Ergenlik maksimalizmi burada uygun değildir - artı için yüzen bir parti kullanılır. Sistem elbette mükemmel değil, ancak üzerinde çalışılacak bir şey var.
 
stranger :

Hepimiz böyle bitiyoruz ... ama genel olarak - asıl şey zamanında durmak.
