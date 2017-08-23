FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 726

Ishim :
haplarla yoldaş! hangi hastaneden kaçtın (ve ben tam teşekküllü olarak onunla buradayım ....)
Eka bugün seni iğneliyor)))
Sensei'nin kabuğu geri döndü...
HIS bilincini bekliyorum)))
 
Ishim :
ve ben tam teşekküllü olarak onunla buradayım ....)
Hepsi Sen... kişnedim ))) Kase'ye söyleyelim ... özellikle hesap makinesindeki hesaplamalarla ilgili ilginç...
 
Ishim :

sadece hareket etmek için, TA - D1, W1 ve en önemlisi MN - bunu yapan var mı? (12 yaşından beri iyi bir D1 geçmişim var - 2. yılın W ve MN'sini test edeceğim, belki bir şeyler daha netleşir).

Neden kimse dürtülerin düzeltilmesiyle ilgilenmiyor - sonuçta onlar her zaman oradalar! (Asya gibi başarısızlıklar olsa da - peki, bu bir hafta için - sonra yine her şey eskisi gibi - şimdi 3 yıl sonra yeni bir başarısızlık

Ayrıca MN'de iyi bir geçmişim var) Onu takas etmek zor. 0.0000000000000000001 gibi siparişlerim yok
 
new-rena :
Ayrıca MN'de iyi bir geçmişim var) Onu takas etmek zor. 0.0000000000000000001 gibi siparişlerim yok

ilk erteleyici, evet, bu konuda MN'ye kesintisiz ilk girişte haklısınız - en uç noktada açmak gerekiyor.

 
İşte Rand. altın üzerinde ilgili saç tokası. kim işemez, gümüşü geri kazanmak daha iyidir
 
new-rena :

Alayımıza geldi ... Hemen söyleyeceğim - uzun vadeli kalbin zayıflığı için değil. 0,5 yıldan önce başlayın.

peki bu sakar çift sana ne? birazdan uçacak...

kısa süreli kullanımda maksimum akımı hedefler ve durdurur...

Euro'nun üzerinde bir notu var. (çalışarak)

Alır ve ayaklar amaçlarına uygun olarak kullanılabilir.

 
Ishim :
Euro'nun üzerinde bir notu var. (çalışarak)
Eh, reytinge göre, yani reytinge göre ...
 
Ishim :


Alır ve ayaklar amaçlarına uygun olarak kullanılabilir.

o zaman kısa vadeli ve tamamen farklı bir stratejidir.
 
new-rena :
o zaman kısa vadeli ve tamamen farklı bir stratejidir.
başka ne? Dürtülerin düzeltilmesinden bahsediyorum - bir dürtü olacak ve ondan bir düzeltme olacak. Dürtünün nerede olacağını bilmediğim için, 2 zirve dürtü için satış limitleri ve satın alma durdurmaları belirledim. Çift başına toplam 4 sipariş. Bence hemen 3. darbeye koymak güvenilmez - VE eğer bozulma geri dönüş değilse, o zaman 2 geyik olsun (ve işte aynı anda 3 tane! Ve bir hafta içinde ulaşmayacak)
 
New-Rena, ornitorenk ve sakar ayı

Kâseyi yazmaya karar verdi.
Yaylara vurdular ... yırtıyorlar ...

Salı akşamı... Rzhu

