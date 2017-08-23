FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 726
haplarla yoldaş! hangi hastaneden kaçtın (ve ben tam teşekküllü olarak onunla buradayım ....)
Sensei'nin kabuğu geri döndü...
HIS bilincini bekliyorum)))
ve ben tam teşekküllü olarak onunla buradayım ....)
sadece hareket etmek için, TA - D1, W1 ve en önemlisi MN - bunu yapan var mı? (12 yaşından beri iyi bir D1 geçmişim var - 2. yılın W ve MN'sini test edeceğim, belki bir şeyler daha netleşir).
Neden kimse dürtülerin düzeltilmesiyle ilgilenmiyor - sonuçta onlar her zaman oradalar! (Asya gibi başarısızlıklar olsa da - peki, bu bir hafta için - sonra yine her şey eskisi gibi - şimdi 3 yıl sonra yeni bir başarısızlık
Ayrıca MN'de iyi bir geçmişim var) Onu takas etmek zor. 0.0000000000000000001 gibi siparişlerim yok
ilk erteleyici, evet, bu konuda MN'ye kesintisiz ilk girişte haklısınız - en uç noktada açmak gerekiyor.
Alayımıza geldi ... Hemen söyleyeceğim - uzun vadeli kalbin zayıflığı için değil. 0,5 yıldan önce başlayın.
peki bu sakar çift sana ne? birazdan uçacak...
kısa süreli kullanımda maksimum akımı hedefler ve durdurur...
Euro'nun üzerinde bir notu var. (çalışarak)
Alır ve ayaklar amaçlarına uygun olarak kullanılabilir.
o zaman kısa vadeli ve tamamen farklı bir stratejidir.
Kâseyi yazmaya karar verdi.
Yaylara vurdular ... yırtıyorlar ...
Salı akşamı... Rzhu