Sonunda)))) sadece Spekülatör alımlara dönüştü. Ve bugün bir sürü insan sattı, bu yüzden sessiziz .... // Herkes hala uyurken sattım)))
Hiç korkutucu değil, hala düz ...
Evet , photoshop senin Matroskin'indi. bütün girişleri bir saat içinde parladı.
idamdan önce euro ve sterlin yürüyüş için hapishane avlusuna bırakıldı. (kemikler futbolu sürmek için gerer)
Çıktı ... dünyaya baktı -
Deli kadın, yırtık maskeleri kaşıyarak...
https://www.facebook.com/siadmytruk
Nabiulina her gün altına harcanıyor... ama artmıyor.
NSA, açık kaynaklı ağ güvenlik aracı yayınladı
devlet kurumları ve ticari şirketler.
https://www.nsa.gov/public_info/press_room/2015/NSA_Shares_Cyber_Tool.shtml
Sensei çürük meyve yer)))
Yapacak bir şey yok ... Bekleyeceğim -
NSA'dan antivirüs))) Yeni "ayetler" ... ruble daha zayıf ...
Ve Senya'nın aksaklıkları ... öncesi ve sonrası ... gıda zehirlenmesi)))
forumumuzdan bazı kişilerin nasıl şaşırdım =) ağzında köpüren para biriminin yanlış hareketini kanıtlaması ve sonra ortadan kaybolması ... eh, erkek ol, kabul et... =)
ama insanlara nasıl iftira atılır, onlar müdavimdir...
peki, euro için üç aylık seviyeler şeklinde küçük bir bonus
Yahudilere göre eğlenceli bir gün olduğu ortaya çıktı)
Çin borsası çöktü