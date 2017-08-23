FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 224

new-rena :

Sonunda)))) sadece Spekülatör alımlara dönüştü. Ve bugün bir sürü insan sattı, bu yüzden sessiziz .... // Herkes hala uyurken sattım)))

Hiç korkutucu değil, hala düz ...

idamdan önce euro ve sterlin yürüyüş için hapishane avlusuna bırakıldı. (kemikler futbolu sürmek için gerer)
 
iIDLERr :
Evet , photoshop senin Matroskin'indi. bütün girişleri bir saat içinde parladı.
neden öyleydi? (öldü mü?)
 
Ishim :
idamdan önce euro ve sterlin yürüyüş için hapishane avlusuna bırakıldı. (kemikler futbolu sürmek için gerer)
umut edecek)))
 
Kum havuzumda oturdum ... yontulmuş Paskalya kekleri.
Çıktı ... dünyaya baktı -

Deli kadın, yırtık maskeleri kaşıyarak...
https://www.facebook.com/siadmytruk
Nabiulina her gün altına harcanıyor... ama artmıyor.
NSA, açık kaynaklı ağ güvenlik aracı yayınladı
devlet kurumları ve ticari şirketler.
https://www.nsa.gov/public_info/press_room/2015/NSA_Shares_Cyber_Tool.shtml
Sensei çürük meyve yer)))

Yapacak bir şey yok ... Bekleyeceğim -
NSA'dan antivirüs))) Yeni "ayetler" ... ruble daha zayıf ...
Ve Senya'nın aksaklıkları ... öncesi ve sonrası ... gıda zehirlenmesi)))
forumumuzdan bazı kişilerin nasıl şaşırdım =) ağzında köpüren para biriminin yanlış hareketini kanıtlaması ve sonra ortadan kaybolması ... eh, erkek ol, kabul et... =)

ama insanlara nasıl iftira atılır, onlar müdavimdir...

peki, euro için üç aylık seviyeler şeklinde küçük bir bonus

 
ne oluyor, şef firarda, euro buna değer mi?
 
Yahudilere göre eğlenceli bir gün olduğu ortaya çıktı)
Nikolai Romanovskyi :
Yahudilere göre eğlenceli bir gün olduğu ortaya çıktı)
şu an itibariyle ilginç şeyler başlıyor...
 
Kum havuzundaki büyücü paskalya pastaları yaptı
Çin borsası çöktü
