FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 671

Teacher :
Bana yeşil Cad'yi nerede sattığını göstersen iyi olur? Hatırlıyor musun - büyümeye başlamadan önce ..?
maymunlar.. kapa çeneni....
 
Roman Busarov :
evet =) iki kez =)
Daha fazla aksiyon dolu seçenek var mı?
 
Roman Busarov :
evet =) iki kez =)
Evet, en az üç kere... Yaşlı değilim, gün içi besleniyorum...
vaz :
Daha fazla aksiyon dolu seçenek var mı?

.....

 
Roman Busarov :

.....

Ve arkalarına bakmadan yağı sürdüler)
 

ve köpek onun yanında...

 
stranger :
Ve arkalarına bakmadan yağı sürdüler)

Çikolatadaki her şeye baktım ve memnun ediyor ...

Şort girişi için doğru GBPAUD için ödeme yapın...

USDCAD olgunlaştı:

herşey gitti herkese bol şans...

stranger :
Ve arkalarına bakmadan petrol sürdüler)
değil... sen nesin.... ama ya gençler için eksi 30 dolar???....
 

burada asıl şey yakın

tavuk kümesi kanunu...

 
Günaydın. Pound için 1525 görmüyorum ((belki doğru bakmadım ama var 1 gibi görünüyor .: 1535-1560-1550 beğenen var mı? Yoksa yanılıyor muyum, hepsi aynı seçenek 2: 1545- 1540-1525-1539 eksi fp.)) sadece biraz körelmiş gibi görünüyor ama seçenek 2 ....
