FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 737

Yeni yorum
 
Lesorub :

tüm beyin harrier'ı çıkardı ...

ayda 140 puana kadar geri çekilme... //Birden fazla kez söyledim
 
new-rena :

Güzel.

İşim, tüccarı seviyelerin dağılımında daha iyi tanımak için Kuzey'in ekran görüntülerinde seviyelerinde üçgenler çizmeyi denediniz mi? Orada, seviyeler fena değil ve bana bu yazının başında yazdığımla yaklaşık olarak aynı görünüyor.

Denemedim ve forum gönderilerinden puan almıyorum. Her şey sadece size ait, pound / yen için - arka arkaya 2 geyik! üçüncü düzeltme seviyesini aştı, ancak arama emri yoktu.

(bir başarısızlık işareti başladı - haftalık - izleyeceğim,)

 
Lesorub :

tüm beyin harrier'ı çıkardı ...


 
Ishim :

Denemedim ve forum gönderilerinden puan almıyorum. Her şey sadece size ait, pound / yen için - arka arkaya 2 geyik! üçüncü düzeltme seviyesini aştı, ancak arama emri yoktu.

(bir başarısızlık işareti başladı - haftalık - izleyeceğim,)

yazılardan ördek ve yapmayın. Tecrübe al, şu ana kadarki hedefler burada pek iyi değil...
[Silindi]  
Tamamen varsayımsal bir soru... Diyelim ki çalışan bir sistem var.. Bu sistemin sinyalinde tüm para birimlerinde işlemler açılırsa, diyelim ki satın alırsak 28'ini de alırız, satarsak da alırız. 28'in hepsini sat.. Sizce sonuç ne olur?
 
Ishim :

sözüm yok Dalga mı geçiyorsun? Takvimden bahsediyorum.
 
azfaraon :
Tamamen varsayımsal bir soru... Diyelim ki çalışan bir sistem var.. Bu sistemin sinyalinde tüm para birimlerinde işlemler açılırsa, diyelim ki satın alırsak 28'ini de alırız, satarsak da alırız. 28'in hepsini sat.. Sizce sonuç ne olur?

Bunu demoda zaten denedim (0,5 yıllık sürüş).

Çıktı aşağıdaki gibidir:

Artı eksiye eşit olacaktır (en iyi ihtimalle). Her kapanıştan sonra, portföyün tamamındaki toplam yayılmada yavaş yavaş kırmızıya geçeceğiz.

Ama bir gerçek değil. Belki de kötü düşünülmüş bir sinyalim vardı.

 
vaz :
sözüm yok Dalga mı geçiyorsun?
hangi gönderiyi soruyorsun
 
Ishim :
hangi gönderiyi soruyorsun

Bunu nasıl hesaplarsınız?

 
azfaraon :
Tamamen varsayımsal bir soru... Diyelim ki çalışan bir sistem var .. Bu sistemin sinyalinde tüm para birimlerinde işlemler açılırsa Diyelim ki alırsak 28'ini de alırız, satarsak da alırız. 28'in hepsini sat.. Sizce ne olacak?
tam olarak test ettiğim şey bu! Başarısızlıklar var (aykırı değerler, dürtüler) bugün nasıl pound / yen Ve eğer sonunda stoplu işlemler kümülatif olacaksa + (peki, öyle olmalı) (önümüzdeki Pazartesi - 12 çift!!! giriş!!!)
1...730731732733734735736737738739740741742743744...1996
Yeni yorum