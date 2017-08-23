FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 242
1 - Katılıyorum, zaten okudum)) Ama şimdilik STE'nin bize nasıl yardımcı olabileceği net değil. Henüz düşünmedim, henüz düşünmedim. Şimdiye kadar, bu teoriyi zar zor sindirdim))
2 - yine, öneminin ne olduğunu anlamıyorum)) Şimdiye kadar bir düşünce - asıl şey hedeftir, yani. vuruş. Şekilde anladığım kadarıyla, bir kişi put - green, satılmış veya kapalı - kırmızı aldıysa ))
3 - genişletilmiş mi yoksa küçültülmüş mü? tam olarak nerede bir ipucu var?
Son sütun "Net Change" dir . İçinde ne değişiyor? Ah, nasıl anladım?
Yani, OI orada arttı ve orada azaldı. VE? Nedir, satışlar, alımlar?))) İşte bu, resim güzel ama sıfır bilgi var.
ne söylemeli? buradasınız yani tüm bilim adamları, doktorlar, evet bilim adamları
Tarihle ilgili tüm teorileri çabucak ortadan kaldırabilirler, evet ve kendileri için iyi bir şey kodlarlar.
Teşekkür ederim!
Net Değişim ROI değişikliği.
İşte daha eksiksiz bir çizim:
programı görebilir miyim
3. Ve orada değilse nerede? Aynı Ninja oradan alıntıları indiriyor
ve onları arayabilirim: pound ve harrier
Bir pound için cevap verdim, şimdi harrier için koşum yapacağım ...
gürültü yap millet =)))