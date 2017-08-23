FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 242

GopFX __ :
1 - Katılıyorum, zaten okudum)) Ama şimdilik STE'nin bize nasıl yardımcı olabileceği net değil. Henüz düşünmedim, henüz düşünmedim. Şimdiye kadar, bu teoriyi zar zor sindirdim))

2 - yine, öneminin ne olduğunu anlamıyorum)) Şimdiye kadar bir düşünce - asıl şey hedeftir, yani. vuruş. Şekilde anladığım kadarıyla, bir kişi put - green, satılmış veya kapalı - kırmızı aldıysa ))

3 - genişletilmiş mi yoksa küçültülmüş mü? tam olarak nerede bir ipucu var?

Yanlış.

3. Bu CME'de değil.

 
stranger :

Son sütun "Net Change" dir . İçinde ne değişiyor? Ah, nasıl anladım?

Yani, OI orada arttı ve orada azaldı. VE? Nedir, satışlar, alımlar?))) İşte bu, resim güzel ama sıfır bilgi var.


Net Değişim ROI değişikliği.
Almak veya satmak benim amaçlarım için önemli değil. Ana şey, değişim gerçeğidir.

 oh, yakında bu güzel çizimlerin erişilemez hale geleceğini hissediyorum.
Teşekkür ederim!
 
GopFX __ :
ne söylemeli? buradasınız yani tüm bilim adamları, doktorlar, evet bilim adamları
ve bence programcılar daha çok doktoralı.
Tarihle ilgili tüm teorileri çabucak ortadan kaldırabilirler, evet ve kendileri için iyi bir şey kodlarlar.


Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
 oh, yakında bu güzel çizimlerin erişilemez hale geleceğini hissediyorum.
Teşekkür ederim!
GopFX __ :
İşte daha eksiksiz bir çizim:

programı görebilir miyim

 
stranger :

Yanlış.

3. Bu CME'de değil.

Pekala, bunlar benim tahminlerim. Şimdiye kadar cevabı bilmiyorum.

3. Ve orada değilse nerede? Aynı Ninja oradan alıntıları indiriyor
 
Tuma, peki OI nedir?
gürültü yap millet =)))
 
iIDLERr :
ve onları arayabilirim: pound ve harrier

Bir pound için cevap verdim, şimdi harrier için koşum yapacağım ...


 
Roman Busarov :
gürültü yap millet =)))
Lun, Hercules satın alıyorlar) Herkes hacmi ve OI'yi izliyor, ancak kimse ne olduğunu bilmiyor ve onlar için ne olduğu hiç önemli değil. Bugün birçok yeni şey öğrendim
