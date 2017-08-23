FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 745
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bugün sıkıcı. İnsanlar güzel bir hindi ya da baykuşun linkini atarlar. Belki aklına iyi bir şey gelir. Pazartesi günü üç saat kaybettim.
Adler, ben de sana saygı duyuyorum)) Özel ilgiye ihtiyacım yok.
Zhenya, paranı piyasadan aldılar ve seni uyardım - hisse senedi opsiyonları işe yaramaz.
Zhenya, paranı piyasadan aldılar ve seni uyardım - hisse senedi opsiyonları işe yaramaz.
harika harrier sosisi...
Koltuk değneği üzerinde yürüdü. Bu ne? )))
çubuklar böyle çalışır...
ters ağıl
3121 sınırı, TR3344
çiçek ver... ve davulcular