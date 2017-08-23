FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 15
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tamam çalışmıyor...
Son samobanımda bazı haberler vardı, bu yüzden Euro için satıcılar topladılar ve ortalığı süpürdüler.
Doğru istikamette bir bilet olması iyi oldu.(Eğer ilgi haberin yayınlandığı sırada pozların olduğu bir ekran atmaksa).
sürücünün fiyatı izlemek için bütün pantolon olduğunu (yukarı ve aşağı zıpladığında)
Teşekkür ederim!
Büyücü, bir aforozla karşılaşırsın)))
Tuma, konuşmanın ne hakkında olduğunu oku, neden boşuna soruyorsun)
Mei ve ts'den toplanan indeksi gösterdim ... Cidden bunun büyük bir sır olduğunu mu düşünüyorsun)))
Ya da biri toplamak için acele edecek))) ölüyorum ... Ama hiçbir şey göstermeyi bile istemedim ... sadece söyle))) Hiçbir şeye gerek yok ... beyin çıkarılır))))
Eh, eğer sadece bir indeksse, o zaman evet, özel bir şey değil. Ama haklısın, çoğu bu minimumu bile yapmayacak. )
Bir şey anlatmak istiyorsun ve aynı zamanda ne dedin? Bu kadar bariz olan ve herkesin gözünün önünde olan şey her açıdan yatıyor. çok sinirliyim...)))
Eh, eğer sadece bir indeksse, o zaman evet, özel bir şey değil. Ama haklısın, çoğu bu minimumu bile yapmayacak. )
Bir şey anlatmak istiyorsun ve aynı zamanda ne dedin? Bu kadar bariz olan ve herkesin gözünün önünde olan şey her açıdan yatıyor. çok sinirliyim...)))
Şimdi tahminde bulunalım ... yoksa tüm hafta boyunca konuşuyorsunuz xs)))
Büyücü, bir aforozla karşılaşırsın)))
Benim Sensei'm en mantıklısı!
Özür dilerim Sen! Bugün tartışmayacağım)))
Güzel gün....
EUR/USD için 1.07920-50 aşağı bakıyorum
Güzel gün....
EUR/USD için 1.07920-50 aşağı bakıyorum
Dışarı çık ve kontrol et!)))
Merhaba ! Yine burada aynı şey, obs'un devamı .... komşu ve daha uzun ve daha kalın karı olan))), bir Kanadalı için sınırlı bir alım 1.08 Euro ve 1.3020 satış limiti belirledi, herkese iyi günler !