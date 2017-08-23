FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 15

tuma88 :

tamam çalışmıyor...


Son samobanımda bazı haberler vardı, bu yüzden Euro için satıcılar topladılar ve ortalığı süpürdüler.

Doğru istikamette bir bilet olması iyi oldu.(Eğer ilgi haberin yayınlandığı sırada pozların olduğu bir ekran atmaksa).

sürücünün fiyatı izlemek için bütün pantolon olduğunu (yukarı ve aşağı zıpladığında)

Teşekkür ederim!

İlginçtir, haberlerde alım satım yaparken hiçbir ayrıntı yoktur, ancak riski en aza indirmem ve sürekli olarak planlanan minimum tutarı kazanmam gerekiyor! Asgariden fazlasını alırsanız - iyi! Bu tamamen benim stratejim ve sonuçlarım) Size de teşekkür ederim! Forumun en eğitimlisi sensin =)
 

Büyücü, bir aforozla karşılaşırsın)))

Tuma, konuşmanın ne hakkında olduğunu oku, neden boşuna soruyorsun)

 
Vizard_ :
Mei ve ts'den toplanan indeksi gösterdim ... Cidden bunun büyük bir sır olduğunu mu düşünüyorsun)))
Ya da biri toplamak için acele edecek))) ölüyorum ... Ama hiçbir şey göstermeyi bile istemedim ... sadece söyle))) Hiçbir şeye gerek yok ... beyin çıkarılır))))

Eh, eğer sadece bir indeksse, o zaman evet, özel bir şey değil. Ama haklısın, çoğu bu minimumu bile yapmayacak. )

Bir şey anlatmak istiyorsun ve aynı zamanda ne dedin? Bu kadar bariz olan ve herkesin gözünün önünde olan şey her açıdan yatıyor. çok sinirliyim...)))

 
Anatoli Kazharski :

Eh, bu berbat oldu)))
Şimdi tahminde bulunalım ... yoksa tüm hafta boyunca konuşuyorsunuz xs)))
 
stranger :

Büyücü, bir aforozla karşılaşırsın)))

Sensei beni her zaman affeder)))
Benim Sensei'm en mantıklısı!
Özür dilerim Sen! Bugün tartışmayacağım)))
Güzel gün....

EUR/USD için 1.07920-50 aşağı bakıyorum

 
azfaraon :

Güzel gün....

EUR/USD için 1.07920-50 aşağı bakıyorum

Sen kötüsün sevgili hocamızın kar etmesini istemiyorsun
 
Merhaba ! Yine burada aynı şey, obs'un devamı .... komşu ve daha uzun ve daha kalın karı olan))), bir Kanadalı için sınırlı bir alım 1.08 Euro ve 1.3020 satış limiti belirledi, herkese iyi günler !
 
Ishim :
Sen.. Ben ciddiyim! Bugün kötü bir söz söylemeyeceğim. Söz vermek!

Dışarı çık ve kontrol et!)))


 
Nikolai Romanovskyi :
Merhaba ! Yine burada aynı şey, obs'un devamı .... komşu ve daha uzun ve daha kalın karı olan))), bir Kanadalı için sınırlı bir alım 1.08 Euro ve 1.3020 satış limiti belirledi, herkese iyi günler !
Ne hakkında konuşmak istersin, seni endişelendiren nedir?)))
