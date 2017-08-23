FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 66
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zogman, görünüşe göre hiç basit bir çarşıda ticaret yapmamışsın)))
Pazarı böyle hayal ettiler, bir avuç patates satıcısı, herkes için fiyat kilo başına on kadar, pahalı, inanılmaz pahalı, alıcı yok, sessizlik.
Şimdi de orada bir piyasa yapıcı olduğunu düşünelim. Karşı tarafın yokluğunda işleme karşı taraf olarak hareket etmekle yükümlüdür . Ve satmak isteyen herkesten on tane alır. Bu neye yol açar? Fiyat 11'e yükseldi. Sonra ne olur? İnsanlar yarının daha da pahalı olabileceğini görerek almak için acele ediyor, fiyat 12, 13, 14, alıcı gitti. Patates stokları tükeniyor. Onları 12,13,14,15'te kim satıyor? 10-11'de satın aldığı aynı mm, likidite sağlar, yani satıcılar zaten patates bittiğinde, kendini atar, hacim ölçeğin dışına çıkar. VE? Sıradaki ne? Fiyat düşüyor. Sana olan sevgim bu kadar.)
kilit nokta "fiyat 11'e yükselir" - neden? fiyat 10'du, 9'a da düşebilir - mm kayıp olacak ...
ve mantığınıza göre, 9 olursa, 8 olur ve sonra 7 olur ....
çarşı hakkında - eşanjörün forumda nasıl çalıştığı sorusunu sordum - kimse de cevaplayamıyor - ama tüm parmaklar bükülüyor, ki bu onlar için açık ...
iplik,
Basit bir Moskova eşanjörünün nasıl çalıştığını anlamıyorum (adım adım algoritma - hangi yayılma ayarlanacak, nerede engellenecek, birçok seçenek var - ayrıntılı olarak yazdım)
- yani anlamıyorum - söyleyebilir misin? Yoksa süper gizli bilgi mi?
eşanjör - minyatür forex - biz sıradan insanlar için mm (likidite sağlayıcı) ...
Bu çok - ekte. Çiğnemek))
Ve ben ormandayım
http://moex.com/s722
Bu çok - ekte. Çiğnemek))
Ve ben ormandayım
++++++++++++++++++++++++++++ Gerçeklere atıfta bulunarak özel bir şeyler yazan başka bir kişi! Evgenia ve Danila Rulez!
ps peki, bunun hakkında yazdım ve sadece bağlantı yoktu - Danila buldu
kilit nokta "fiyat 11'e yükselir" - neden? fiyat 10'du, 9'a da düşebilir - mm kayıp olacak ...
ve mantığınıza göre, 9 olursa, 8 olur ve sonra 7 olur ....
çarşı hakkında - eşanjörün forumda nasıl çalıştığı sorusunu sordum - kimse de cevaplayamıyor - ama tüm parmaklar bükülüyor, ki bu onlar için açık ...
iplik,
Basit bir Moskova eşanjörünün nasıl çalıştığını anlamıyorum (adım adım algoritma - hangi yayılma ayarlanacak, nerede engellenecek, birçok seçenek var - ayrıntılı olarak yazdım)
- yani anlamıyorum - söyleyebilir misin? Yoksa süper gizli bilgi mi?
eşanjör - minyatür forex - biz sıradan insanlar için mm (likidite sağlayıcı) ...
Bunu bile anlamadıysan, o zaman burada ne işin var?
Bankalar bitti artık eşanjörler gitti?)))
Genel olarak, evet, herhangi bir yerde ve herhangi bir yerde alım satım kuralları HER ZAMAN AYNIDIR.
Ve sonra aklınla. Bai)
Eskiye atladı, ama patatesleriyle ne yapacağını bilmiyor
Evet, istedim - yemiyorlar, dişlerim henüz büyümedi ve büyümesi pek mümkün değil)))
http://moex.com/s722
Bu çok - ekte. Çiğnemek))
Ve ben ormandayım
Buradaki tek fark, para biriminin gelecekteki hareketini tire ile çizmem (özellikle euro) ve bir tire ile bir tire çizmeleri.
ayak seslerinde, tabiri caizse .... iyi, git ...
Ah harika
Ve sen ne yapıyorsun orada?))))
++++++++++++++++++++++++++++ Gerçeklere atıfta bulunarak özel bir şeyler yazan başka bir kişi! Evgenia ve Danila Rulez!
ps peki, bunun hakkında yazdım ve sadece bağlantı yoktu - Danila buldu
Eskiye atladı, ama patatesleriyle ne yapacağını bilmiyor
Bakalım bu patates fiyatını etkileyecek mi)))
Ben zaten bu tür serserilere alışkınım...
Güçlü Stolnik nereye gitti? Banyoda mı yoksa pusuda mı yıkandı?