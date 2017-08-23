FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 476
Vay, ilgilenenler için başka bir özellik .
Aslında, deniz stratejileri hakkında her şeyi hatırlamıyorsunuz ...
TA'nın hariç tutulması ve onay geçmişinin yalnızca optimizasyon için gerekli olması iyidir. Sadece önce onu biriktirmen gerekiyor.
Bir iş insanı ile konuşmak güzel...
Bir kez olsun nahoş olmadı - bir çeşit, ama zaten ilk sonuç var.
Ve burada - peki, burada ciddi bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Sadece kabalaşıyorlar....
İyi...
Herkesle konuşmanın güzel olduğunu söylemek muhtemelen çok fazla.
İyi şanslar ve.... merci beaucoup !!!!
Birinin 28 çifti var, diğeri piyasayı %30 biliyor...
İşte anlamanız gerekenler!!! Özellikle 100'ü "bilen" yoldaşlar: bunlar sizin 100'ünüz, bunlar o 30'lar bile değil!!! Genel olarak, bir hesap makinesi alın ve piyasadan ne kadar uzakta olduğunuzu düşünün!!!
İşte sana bakıyorum ve merak ediyorum!!! Komik için!!! Bayanlar, bayanlar yok ... Gerekli, gerekli değil ... Biri diğerinden daha havalı - ve gerçekten, bir kum havuzundaki gibi !!!
Hasta, bize bir şey söyle)))
Uyanın, anlamalıyız...
Günde 5 defa arıyorlar. Yukarıda yazdım - bu aramalardan zaten bıktım. Son zamanlarda hemen cevap veriyorum - "soru finansal piyasalarla veya ek gelirle ilgiliyse, telefonu kapatıyorum."
Telefon numarasının reklamını yapmamak aklıma gelmedi mi?
Rena bu teklifi, st. Lizyukov taraması mı? Oraya gitmeyin, bu bölgeyi gözetledi.
Telefon numarasının reklamını yapmamak aklıma gelmedi mi?
Telefonumu farklı DC'lerin web sitelerinde bıraktım, şimdi arıyorlar ve ondan ganimeti kendilerine getirmesini istiyorlar.
Ama ona tamamen farklı bir şey teklif edildi (görünüşe göre azfaraon). Diyelim ki çok havalı olduğunuza göre, hizmetlerinizi büyük yatırımcılara sunun. para kaynağı. Masraflı.
))))