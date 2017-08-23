FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 860

artikul :
Görüyorsun, oduncu))) Frankın fiyatı önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaşmazsa, eskorttaki kızlar bugün bankacılara para vermeyecek)))

pound satıldı, harrier satın alındı, frangı çalındı (okuma - euro ...), bugün için iyi ...

yoksa çatıyı patlatır (insanlar günlerce ekranda nasıl delik açar???)

hangi programsız...

 
boşuna yaşıyorsun)))
 
artikul :
boşuna yaşıyorsun)))
çaresiz ben...
 
Teacher :
kısalık yeteneğin kardeşidir (peki o benim)

Yetenek çok kokar o zaman haklısın

öğretmen :
Büyükbaba ve küvet hakkında masal

Bir zamanlar büyükbaba bir küvet lahanayı tuzladı
Ve üstüne kadar doldurdu.
İki ay geçti ama küvet olgunlaşmadı
Sadece Ivan'ın şapkasının ağzında olgunlaştı

ölüyorum ... küvet olgun))) ... namlu hamile ...

Chita, kaç yaşındasın? Sen bizim meşgulümüzsün...

 
euro ile pound diskten çıktı işte numara...
 
ne ayırt edildi? yıkıldı mı?

Chip satın aldınız mı???

 
Öğretmenim, CD'lerinizi operasyonunuza koyun. Git Pokemon'umla ara, SEN onunla aynı evrim seviyesindesin, çok uzaklarda bir yerde.
 
Çip üzerindeki sorunun fiyatı nedir? Daha da düşeceğini düşünüyorum. Türkiye fısıldıyor.))
 
vaz :

Çip üzerindeki sorunun fiyatı nedir? Daha da düşeceğini düşünüyorum. Türkiye fısıldıyor.))


 
hayır, her şey 100 - 120 pip gösterdi. ve her şey geri döndü, bunu düşünmelisin, belki aşırı maruz kalma, kesinlikle düzeltirdim, ama orada yarısı. Yarın için başarısızlık - sinyallere güvenilemez. (Daha dar - akşam diski - SL35 TP50-60 deneyeceğim ve bu yüzden 4-5 bir çift yeterli, bir hafta böyle görüneceğim)
