FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 860
Görüyorsun, oduncu))) Frankın fiyatı önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaşmazsa, eskorttaki kızlar bugün bankacılara para vermeyecek)))
pound satıldı, harrier satın alındı, frangı çalındı (okuma - euro ...), bugün için iyi ...
yoksa çatıyı patlatır (insanlar günlerce ekranda nasıl delik açar???)
hangi programsız...
boşuna yaşıyorsun)))
kısalık yeteneğin kardeşidir (peki o benim)
Yetenek çok kokar o zaman haklısın
Büyükbaba ve küvet hakkında masal
Bir zamanlar büyükbaba bir küvet lahanayı tuzladı
Ve üstüne kadar doldurdu.
İki ay geçti ama küvet olgunlaşmadı
Sadece Ivan'ın şapkasının ağzında olgunlaştı
ölüyorum ... küvet olgun))) ... namlu hamile ...
Chita, kaç yaşındasın? Sen bizim meşgulümüzsün...
euro ile sterlin diskten kaçtı, bu sayı ...
ne ayırt edildi? yıkıldı mı?
Chip satın aldınız mı???
euro ile sterlin diskten kaçtı, bu sayı ...
Çip üzerindeki sorunun fiyatı nedir? Daha da düşeceğini düşünüyorum. Türkiye fısıldıyor.))
ne ayırt edildi? yıkıldı mı?
