FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 857
Eh, kısacası, burada))) 55073 gol, hiçbir şey olmazsa)))
Apaçık...
kısacası şimdiye kadar sattım:
ve kadıktan yararlanmak isteyenler için:
Вадим Новопашин :
teşekkürler kişneme))) Şimdi ilk kârda hemen durmaya çalışıyorum
....... 5 lot alsaydın ben nasıl kişyeyim
...... Ama cidden, kârınızı daha sık alkışlayın: okulda öğretilen hedefler, analistler Kukla tarafından mükemmel bir şekilde görülüyor.
Ne buldun....
Dolar endeksi petrole karşı düşüyor...
Günleriniz var.
Çocukken biraz eğlenin ... Seni boyayacaklar ... Gzhel'in altında
Petrol dolara karşı... ya da dolar petrole karşı... satıldı ya da satın alındı... işte bütün mesele bu. bunu düşün))
ve bu ne anlama geliyor?
ve xs: