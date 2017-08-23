FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 876

new-rena :

BUGÜN OLACAK:


Evet, başladığında, gece avluda)))
 
çipte sat sinyali geldi...
 
navigator.mt5 :
40 dakika içinde
 
new-rena :
Teşekkürler Renchik!
 
new-rena :
Çok fazla endişelenmenize gerek yok, her şey zaten sizden önce çalındı.
 
vaz :
En azından bir Audi ve bir pound paketlediniz mi?)
 
Öğretmenim, başka bir Mui Ne çiz ve bana disklerden bahset)))
 
stranger :
Audi 0.7'nin altında. Dikkatsiz bir kilo, onun yerine kivi bekliyorum. İbranice pips.
 

in, in bu tercüme etmek için verdiler:

 
Büyüklerimiz ve omurgamız bir şortun içine düştü ...
