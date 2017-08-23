FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 551
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, yaptığınız bu değil, burada ticaretle ilgili ilginç düşüncelerle ilgileniyorum, ancak çok nadiren karşılaşıyorlar, 100 sayfalık bir açıklamaya ihtiyacım yok, birkaç kelime yeterli, ben buyum. burada avlanmak)))
Doğada var olmadığının farkında olmadan kâse mi arıyorsunuz veya yaratmaya çalışıyorsunuz)
Peki, burada bulduğunuz ilginç bir düşünce örneği?
Bence tüm ilginç düşünceler sizden geliyor) o kadar çok şaşırıyorsunuz ki burada ne işiniz var?
Gerçek ticaret verileriyle ilgisi olmayan hiçbir şeyin değeri yoktur, buna dayalı ticaret kararları verilemez. "Fiyatın nereye gideceği umurumda değil" ifadeleri bir kereden fazla duyuldu, hepsi yanlış anlaşılma ve acizlikten.
Şahsen, Mit'in dün söylediği gibi, size çok temel bilgiler verdim, buna dalmak istemiyorsanız, o zaman bunlar sizin problemleriniz. İlmin var mı, bir şey kazanmıyorsun, bilmiyorsun gibi laflarla beni tahrik etmenin faydası yok, bu bilgi bana kolay ve çabuk verilmedi, o yüzden kimseye söylemeyeceğim. aynen öyle ya da para için. kendinizi şımartın)
hepimiz bir şeyler arıyoruz)) bu çok az kelime...
Kâse? Muhtemelen Kase değil ... gerçekten yok ... Aksine, sistem. Hangi istenen sonuca yol açabilir. Koşullar ne olursa olsun ... Seçeneklerden ... geleceklerden ... aydan veya insanlardan ... döngü ... Fiyatın nereye gideceğini koymak ... Fark etmese bile ... Ve parça parça gelişir. istediğim kadar hızlı değil, ama gelişiyor.
Lokas'ta böyle bir akım. çalışmak. Konu basit değil, ama milyonlarca seçenek var.
Ben şahsen onları Cuma günü becerdim %286
Gerçek ticaret verileriyle ilgisi olmayan hiçbir şeyin değeri yoktur, buna dayalı ticaret kararları verilemez. "Fiyatın nereye gideceği umurumda değil" ifadeleri bir kereden fazla duyuldu, hepsi yanlış anlaşılma ve acizlikten.
Şahsen, Mit'in dün söylediği gibi, size çok temel bilgiler verdim, buna dalmak istemiyorsanız, o zaman bunlar sizin problemleriniz. İlmin var mı, bir şey kazanmıyorsun, bilmiyorsun gibi laflarla beni tahrik etmenin faydası yok, bu bilgi bana kolay ve çabuk verilmedi, o yüzden kimseye söylemeyeceğim. aynen öyle ya da para için. kendinizi şımartın)
Bu yüzden sonuçlara acele etmeyecektim. Zaman Baş Hakimi
her şey akar, her şey değişir... hiçbir şey sonsuz değildir. Belki bugün sisteminizin çalıştığını düşünüyorsunuz. Yarın duracak. Ve onunla ne yapacaksın? Var olmayan başka bir Kase mi arayacaksın?
Bu yüzden sonuçlara acele etmeyecektim. Zaman Baş Hakimi
Bir ticaret sistemim yok, kararlar gerçek ticaret verilerine dayanarak verilir ve bunlar her zaman şu veya bu şekilde olacaktır, bu yüzden sizinle aynı sorunları yaşamıyorum)
İlya, merhaba)
Lokas'ta böyle bir akım. çalışmak. Konu basit değil, ama milyonlarca seçenek var.
Ben şahsen onları Cuma günü becerdim %286
dün 300 yaptım, yarın sızdırdım ... tehlikeli ...))
Bir ticaret sistemim yok, kararlar gerçek ticaret verilerine dayanarak verilir ve bunlar her zaman şu veya bu şekilde olacaktır, bu yüzden sizinle aynı sorunları yaşamıyorum)
Bence burada hepinizin sorunları var - Graal taşıyıcıları ))
Paranoyak şizofrenler ... Her yerde ellerini uzatmış dilenciler görürsün ... ayıp ve rezalet))
Sorunlarım olduğunu söylemiş miydim? ))
“Fiyatın nereye gideceği umurumda değil” ve “ sisteminiz bugün çalışıyor, yarın duracak ” ifadelerine bakılırsa, küçüklerin olmadığını düşünüyorum.
Ama onları umursamıyorum.