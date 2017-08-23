FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 784

Yeni yorum
 
Владимир Жириновский :

Zhenya, merhaba!

Gördüğüme sevindim. )

Sana da merhaba )))
 
Ishim :

halüsinojenler vücudun patilerinden kaçmak ve özgürlüğün tadını hissetmek için kullanılır. AMA ama bu yanlış yöntemdir - vücut daha da sıkı yapışır ve doz yeterli değildir. Genellikle bu ilk seviyedir. Dördüncüyü bekliyorum ve uzun zamandır özgürüm. (tahsis edilen yetkiler dahilinde).

Vücuduma böyle bir şeyle davranmıyorum, TS için kur hareketi teorisini kullanıyorum. (bebek, tüccar havuzu, sahip)

 
Ishim :

halüsinojenler vücudun patilerinden kaçmak ve özgürlüğün tadını hissetmek için kullanılır. AMA ama bu yanlış yöntemdir - vücut daha da sıkı yapışır ve doz yeterli değildir. Genellikle bu ilk seviyedir. Dördüncüyü bekliyorum ve uzun zamandır özgürüm. (tahsis edilen yetkiler dahilinde).

Vücuduma böyle bir şeyle davranmıyorum, TS için para birimlerinin hareketi teorisini kullanıyorum. (bebek, tüccar havuzu, sahip)

Zor değilse, peki ya dördüncü özgürlük düzeyi, konuyu biraz daha açar mısınız?
 
Ishim :

halüsinojenler vücudun patilerinden kaçmak ve özgürlüğün tadını hissetmek için kullanılır. AMA ama bu yanlış yöntemdir - vücut daha da sıkı yapışır ve doz yeterli değildir. Genellikle bu ilk seviyedir. Dördüncüyü bekliyorum ve uzun zamandır özgürüm. (tahsis edilen yetkiler dahilinde).

Vücuduma böyle bir şeyle davranmıyorum , TS için kur hareketi teorisini kullanıyorum. (bebek, tüccar havuzu, sahip)

OU! ciddi açıklama Ördek bebekleri tam da satın aldığınız zamandır ve fiyat düşer ve durma noktasına gelir ve daha sonra daha az alıcı olduğunda daha ileri gider mi gitmez mi?

Sahibini bilmiyorum... Devam et.

 
peki sen kahretsin
 
Server Muradasilov :
peki sen kahretsin
Buna alışın, İşim'in bu kadar nazik olması nadirdir....
 
new-rena :

OU! ciddi açıklama Ördek bebekleri tam da satın aldığınız zamandır ve fiyat düşer ve durma noktasına gelir ve daha sonra daha az alıcı olduğunda daha ileri gider mi gitmez mi?

Sahibini bilmiyorum... Devam et.

kısaca. bebekler TA'dır, bunlar boşanmalar, ayaklar, kanallar, dalgalar .... vb. Ve mal sahibi para için geliyor - bu, TA'nın başarısızlığı, kaldırılması, bozulması.
 
Ishim :
kısaca. bebekler TA'dır, bunlar boşanmalar, ayaklar, kanallar, dalgalar .... vb. Ve mal sahibi para için gelir - bu, TA'nın başarısızlığı, kaldırılması, bozulmasıdır.
Aaaaa...!!! Hiçbir şey anlamadım. Tamam, şimdilik bunu yazacağım. tekrar okuyacağım. Ve sırada ne var, hepsini dört seviyeye nasıl bağlayabilirim?
 
Ishim :
hiçbir şekilde, halüsinojenlerin tartışılmasıyla başladı.
Ama tüccar havuzunun başının üzerindeki huni ne olacak? Hayır ... Aldatıyorsun, bir çeşit bağlantı var. Saklanıyor, bizden saklanıyor.
 
Ishim :
kısaca. bebekler TA'dır, bunlar boşanmalar, ayaklar, kanallar, dalgalar .... vb. Ve mal sahibi para için gelir - bu, TA'nın başarısızlığı, kaldırılması, bozulmasıdır.
Evet, bir yerde. Biraz şamanist.
1...777778779780781782783784785786787788789790791...1996
Yeni yorum