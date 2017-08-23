FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 784
Zhenya, merhaba!
Gördüğüme sevindim. )
halüsinojenler vücudun patilerinden kaçmak ve özgürlüğün tadını hissetmek için kullanılır. AMA ama bu yanlış yöntemdir - vücut daha da sıkı yapışır ve doz yeterli değildir. Genellikle bu ilk seviyedir. Dördüncüyü bekliyorum ve uzun zamandır özgürüm. (tahsis edilen yetkiler dahilinde).
Vücuduma böyle bir şeyle davranmıyorum, TS için kur hareketi teorisini kullanıyorum. (bebek, tüccar havuzu, sahip)
OU! ciddi açıklama Ördek bebekleri tam da satın aldığınız zamandır ve fiyat düşer ve durma noktasına gelir ve daha sonra daha az alıcı olduğunda daha ileri gider mi gitmez mi?
Sahibini bilmiyorum... Devam et.
peki sen kahretsin
OU! ciddi açıklama Ördek bebekleri tam da satın aldığınız zamandır ve fiyat düşer ve durma noktasına gelir ve daha sonra daha az alıcı olduğunda daha ileri gider mi gitmez mi?
Sahibini bilmiyorum... Devam et.
kısaca. bebekler TA'dır, bunlar boşanmalar, ayaklar, kanallar, dalgalar .... vb. Ve mal sahibi para için gelir - bu, TA'nın başarısızlığı, kaldırılması, bozulmasıdır.
hiçbir şekilde, halüsinojenlerin tartışılmasıyla başladı.
kısaca. bebekler TA'dır, bunlar boşanmalar, ayaklar, kanallar, dalgalar .... vb. Ve mal sahibi para için gelir - bu, TA'nın başarısızlığı, kaldırılması, bozulmasıdır.