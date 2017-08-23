FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 368

Yeni yorum
 
 
Speculator :
Er ya da geç patlayacak bir balon anlamında!
Tüm bunlar dolar patladığında patlayacak, ama yakında değil.
 
stranger :
1.0945
 
Ishim :
1.0945
Sen, ay, zaten 41)
 
stranger :
Sen, ay, zaten 41)
Canopy benim gölgem)))) (Alıntılarıma göre yazıyorum)
 
Ishim :
Canopy benim gölgem)))) ( Alıntılarıma göre yazıyorum)
likidite sağlayıcıları fizkult-merhaba!!
 
new-rena :
likidite sağlayıcıları Fizkult-merhaba!!
evet, 1 puan - 3 puan herkes için farklıdır
 
Kim petrol satıyor, ne görüyorsun?
 

Yavaş yavaş dolara karşı satışları düzeltirler.

55 buçuktan 58'e pound.

Ve yen satılmaya devam ediyor.

 
Hocam Cuma günü Audi'yi sattığınızda neden güldüğümü anladınız mı?)))
1...361362363364365366367368369370371372373374375...1996
Yeni yorum