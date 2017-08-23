FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 129
veya bunun gibi:
Genelde gün içi ticaret yapıyorum) bu yüzden genel resim benim için çok önemli değil ) girişlerimin çoğu kullanılmış ve Tanrı işlemlerin %1'ini bir haftadan fazla bekletmesin) Nadiren para birimlerinde konumsal olarak oturuyorum
Kusurlar, ep.
şimdi marketin altına oturacaksın))))))))))))))))))))
ızgarayı geliştirin, zaten başladığınızdan beri, onu seviyorlar
pound limiti:
ve İbranice:
şimdi mona ve akşama kadar balık tutmak...
İnan bana bu önemli. Ve gün içi döviz ticareti birinci sınıftır ve profillerde ve kümelerde fazla ticaret yapamazsınız.
şimdi marketin altına oturacaksın))))))))))))))))))))
ızgarayı geliştirin, zaten başladığınızdan beri, onu seviyorlar
muhtemelen SECTU demek istedin =)
evet) kayıt devam ediyor) süre yaklaşık bir ay ve sona erme, bir tür sınav gibi ... İbranice +/-70 osuruk ve ayda +/-140 - bu böyle bir çalışma)
neyden bahsediyorum, bil bakalım İdler yöne nasıl bakıyor...
ay 3017 girişi düzeltildi, TR 2967
Başlamak için 1.2780 =)