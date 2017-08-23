FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 410
yabancı , saldırıları anlamıyorum. Benimle şu anki diyalogdaki şahsınızla ilgili düşüncem, seyircinin önünde yüzünü kaybetme endişesidir.
Rahatlayın - her şeyi bilmek imkansızdır ve bunu ne kadar erken anlarsanız, üretken yaratım için gerekli olan sakinlik o kadar hızlı gelir.
Sana daha ciddi sorular sormayacağım.
Olabilir, ama bu bir OTC anlaşması o zaman... Çok fazla olduğunu sanmıyorum.
Yine de, pozisyonları parada değilse ne kadar teslimata gideceğini merak ediyorum? Yoksa çok azı var mı? Bu neden gerekli olabilir - örneğin, uzun vadede doğru yönde hareket bekleniyorsa vergileri azaltmak.
Evet, seçeneklerle ilgili kitaplar okuyun, onları burada tekrar mı anlatayım yoksa ne? Büyükanneler var, kim bir seçenek yazmayı yasaklayabilir ki? Ve burada tezgah üstü işlemler ne kadar yan yana?
Bunlar ciddi sorular değil, "gökyüzü neden mavi" ve "kuşlar neden gölde yaşamaz, cevabını bilmiyorum" gibi sorulardır.
Öğrenci Vasily, Fyodor'a Daisetsu Suzuki'nin "Zen Life" kitabını sundu. Fyodor, Maxim'e hediyeyle ne yapması gerektiğini sordu.
- Ve en azından tuvalete asın, - diye yanıtladı Maxim.
Aydınlanmış Fedor tam da bunu yaptı.
Onlara bunu "Maxim ve Fedor Hakkında" atın, okumalarına izin verin, aksi takdirde piyasa hakkında okumak istemezler, söyle bana)
http://ariom.ru/litera/2003-html/shinkariov/shinkariov-01.htm
En mantıklı okuma)
Barabashkin, okuyun, pişman olmayacaksınız)))
İyi. okuyacağım.
Eklendi: Ve okumak için Microsoft Edge'in yeni özelliklerini kullanacağım - okuma listesi.