FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 564
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ne yazık ki, neredeyse her gün... :-(((
Adamlarıma sözde ikinci dairedeki onarımları anlatıyorum ve onları bundan caydırmak istemiyorum ... :-)))
ve yaz boyu ailemle köyde... :-))) her gün geceyi tabutta gördüğüm rahatlığın hasretini çekerek geçirmediğime inansınlar... :-) ))
tutkulu! Hey amca, seni (forumu değil) sürgüne göndermek istedim. Eh, 4 saat sarhoş bulun.)
http://www.youtube.com/watch?v=yadfiPp7g74
Bir pound atılgan ne kadar?
Hmm...
Sefil, SOT şubesinde çalışan yoldaşlara gelince, kimsenin ihtiyaç duymadığı nah "fikrinizi" ifade edecek hiçbir yeriniz yok mu? Sana bir çıkış yolu göstereceğim. Bir dal oluşturun, oradaki tüm işleri toplayın ve Mui Ne'yi birbirine harmanlayın.
Sefil olan bu, hücrenizden SOT'unuzla çıkın, pdr
burada kimsenin senin hırsına ihtiyacı yok, anladın zaten
hepsi aynı, yıldızların sadece orada
Artık burada kalamam - bu, karmayı bozar.
Hepinize iyi şanslar.
Evet, bitiş çizgisi beyler!!! Forum sessizce çöküşüne doğru ilerliyor...
Artık burada kalamam - bu, karmayı bozar.
Hepinize iyi şanslar.
Tamamen katılıyorum.
çok düşmek
Sefil olan bu , çık hücrenden, pdr
burada kimsenin senin hırsına ihtiyacı yok, anladın zaten
hepsi aynı, yıldızların sadece orada
Evet, bitiş çizgisi beyler!!! Forum sessizce çöküşüne doğru ilerliyor...
Artık burada kalamam - bu, karmayı bozar.
Hepinize iyi şanslar.
Flippers daha hızlı hareket etti.