vaz :
Lun satıldı. Bu gece başlamazsa, dolduracağım.

elbette yenecek...

3209 satın alma limiti, TR 3343

 
Lesorub :

İyi. Ve kayaklarımı zaten 1.3075'te keskinleştirdim. Şimdi bir cetvel alacağım, şalgamımı çizeceğim.
 
Evgeniya Balchin :
Nifiga 15411 maksimum

Her şey, bakıyoruz. Eğer işe yaramazsa, SOT'u alacağım.


 
ve eğer öyleyse, neden?

 
Kırılırsa, "demir" tahminleri başlayana kadar bekleyeceğim. İşte ancak o zaman okuyacağım.
 

burada...

 
Hedef nerede? //Evgenia'nın hedefi açıklandı, ben de bakıyorum...

 

burada:

 
Bence harrier hala yön değiştirebilir. 32175'e dokundu. Belki de yanlış düşünüyorum tabii. 1700'de görünür olacak.))
 
şefi kim satarsa bir yıl mutlu yaşar...

kim bir ay satın alır - Boeing'de uçar ...

