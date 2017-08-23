FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 729

Ishim :
hapları al ve güle güle))
Üzgünüm Sensei... Ben içmem...

senin gibi olmak istemiyorum


 
Vizard_ :
Eşsiz... yılların tecrübesi göz önüne alındığında...
Hemen aracı aramayı öneriyorum -
Pulsar-pisuar)))
Vizarda'yı öneriyorum - görmezden gelin. (hala bir anlam ifade etmiyor) (Büyücüyü ve yoldaşlarını görmezden geleceğime söz veriyorum!)
 
Ishim :
Ey öğretmen! Desteklerim!
Sihirbaz genellikle çıldırdı - neşeyle tavana zıplamıyor ...
senin icat ettiğin bir sonraki süzgeçten ellerini çırpmaz)))
onun duvarına
 
Teacher :

Yaşlı adamı, zavallıyı getirdiler - kaçtı ... Büyükbabayı çabucak unuttular ... ve ÖĞRETMEN ondan memnun değil ... onurlandırmaya gelmedi ... üzüntü

Bu arada kara altın yuvarlanıyor... dedenin çok sevdiği kadıyı alıp götürüyor...

Eskisinden önce hala kanserli Çin'den hoşlanıyorsun. Orada konuşma cad için değil, yaşam içindi. Bu arada, hala anlamadıysanız.
 
new-rena :
ve Maymun neden daha kötü? (bunu zaten çevirdi ... - dinleyelim)
 
Ishim :
ve Maymun neden daha kötü? (bunu zaten çevirdi ... - dinleyelim)

Evet, ören çok insan var.

Ve maymun sadece bir maymun. O'nun şu anki muzunu yemesi ve Forex'te emeklememesi. Kendisi burada hiçbir şey tahmin etmedi ve buna göre hiçbir şey için cevap vermedi.

 
Ishim :
Bu peri masallarının sonu ... ve aferin dinleyen)))
Gün içi masalların oyunculuk ressamı

atanan - İşim! Tekerlekler!!! )))


 

haşhaş sapması, satmaya hazırlanma zamanı. sen ne diyorsun?
 
new-rena :

Evet, ören çok insan var.

Ve maymun sadece bir maymun. O'nun şu anki muzunu yemesi ve Forex'te emeklememesi.

ve bu "başarılı"lardan sıkılmıyorsunuz
 
file87 :
haşhaş sapması, satmaya hazırlanma zamanı. sen ne diyorsun?

birkaç Hintli. henüz tam olarak net değil - zamanı mı değil mi? .... Topuklarınızdan ekleyin ve kendiniz anlayacaksınız.

Genel olarak, grafiğe göstergeler olmadan bakmalısınız. Başlamak için sunmak gerekiyor - göstergeler mevcut değil. Fiyat grafiği, hareketini zaten gösteren bir göstergedir.

Onlar. şimdi daha spesifik olarak - göstergeler olmadan düşen USDCAD'i nerede (???) gördünüz???

