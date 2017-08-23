FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 111
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerçek Jedi, Strange gibidir, ancak bunu kabul etmez.
ps sadece harrier'ı kazanmayacağız
Şey, sho, Senseyushka, sana 0892'nin altında vermediler, duman)
aynı muy...
ve pound bile uçup gitmeye hazır...
1.3250 sonraki durak, ayı güçlendirmek için oranı düşürmediler
ve pound bile uçup gitmeye hazır...
Daha düşük kısa vadeli hacim, bakalım işe yarayıp yaramayacak... (sıçrayışlar ya da değil)
Garip, benzer bir şey var mı?
1.3250 sonraki durak, ayı güçlendirmek için oranı düşürmediler
ataletle uçar, bir çük aşağıda...
Acaba ayda para kazanmayı başaran var mı?)))))) (doğru sinyallerde))))))
onları nereden alacağız, değil mi?
seçilmiş uzun vadeli çalışanlarla günceldirler (bir yıl boyunca tuttukları ...)
oh, önümüzdeki haftaya kadar hala uzun bir zaman var.