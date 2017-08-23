FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 111

Yeni yorum
 
donHenaro :

Gerçek Jedi, Strange gibidir, ancak bunu kabul etmez.

ps sadece harrier'ı kazanmayacağız

Eh, sanki biri kullanılmış, yeniden düzenlenmiş
 
stranger :
Şey, sho, Senseyushka, sana 0892'nin altında vermediler, duman)
Evra'nın muhtemelen boş zamanı vardır - 15-20 dikizlemek için dans etmek.
 
Lesorub :

aynı muy...


1.3250 sonraki durak, ayı güçlendirmek için oranı düşürmediler
 

ve pound bile uçup gitmeye hazır...


 
donHenaro :
1.3250 sonraki durak, ayı güçlendirmek için oranı düşürmediler
ataletle uçar, bir çük aşağıda...
 
Lesorub :

ve pound bile uçup gitmeye hazır...


zamanı çoktan geldi)
 

Daha düşük kısa vadeli hacim, bakalım işe yarayıp yaramayacak... (sıçrayışlar ya da değil)




Garip, benzer bir şey var mı?

 
donHenaro :
1.3250 sonraki durak, ayı güçlendirmek için oranı düşürmediler
Mükemmel mantık, asıl şey doğru))
 
Lesorub :
ataletle uçar, bir çük aşağıda...
Acaba ayda para kazanmayı başaran var mı?)))))) (doğru sinyallerde))))))
 
Ishim :
Acaba ayda para kazanmayı başaran var mı?)))))) (doğru sinyallerde))))))

onları nereden alacağız, değil mi?

seçilmiş uzun vadeli çalışanlarla günceldirler (bir yıl boyunca tuttukları ...)

oh, önümüzdeki haftaya kadar hala uzun bir zaman var.


1...104105106107108109110111112113114115116117118...1996
Yeni yorum