FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 527
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hangisi? Takım elbiseli sonuncusu, kimin veya ilkinin saygı duyulduğu ve hak edildiği belli değil mi?)
öğretmen bir tane
İşimka bizim...
M-evet...
Sıkıcı Cuma. Ve pound çoktan yükseldi ... tüm çizgili piramitlerim kullanılmış olarak kapalı. şimdi bir aydır...
Hiçbiriniz zorbalığa uğramadınız, depo bir aydır ayakta)
1 + 1 = 2 hangi sisteme göre değişir))))
Uluslararası takaslar hakkında bilgiyi nerede bulacağını kim bilebilir?
http://www.cftc.gov/MarketReports/SwapsReports/index.htm
Euro, tahmin yok. Geniş çaplı bir daire, satışlar fena görünmüyor:
Mevcut ana dallardan Audi ve Qiwi satın alırdı .... Ana dalların geri kalanı iyi şanslar içindir (aynı daire).
Euro, tahmin yok. Geniş çaplı bir daire, satışlar fena görünmüyor:
Mevcut ana dallardan Audi ve Qiwi satın alırdı .... Ana dalların geri kalanı iyi şanslar içindir (aynı daire).
D1 mi?
Evet