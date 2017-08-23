FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 527

Евгения Бальчин :
Hangisi? Takım elbiseli sonuncusu, kimin veya ilkinin saygı duyulduğu ve hak edildiği belli değil mi?)

öğretmen bir tane

İşimka bizim...

Biküs :

M-evet...

Sıkıcı Cuma. Ve pound çoktan yükseldi ... tüm çizgili piramitlerim kullanılmış olarak kapalı. şimdi bir aydır...

Hiçbiriniz zorbalığa uğramadınız, depo bir aydır ayakta)

 
solar :
1 + 1 = 2 hangi sisteme göre değişir))))
Akıllı olmayın, dar görüşlü bir okul için matematikten bahsediyoruz)))
 
forexman77 :
Uluslararası takaslar hakkında bilgiyi nerede bulacağını kim bilebilir?
http://www.cftc.gov/MarketReports/SwapsReports/index.htm
 
stranger :
http://www.cftc.gov/MarketReports/SwapsReports/index.htm
Çok teşekkürler!
 

Euro, tahmin yok. Geniş çaplı bir daire, satışlar fena görünmüyor:

Mevcut ana dallardan Audi ve Qiwi satın alırdı .... Ana dalların geri kalanı iyi şanslar içindir (aynı daire).

Para birimlerine kaydolmayı düşündüm ... yine yemin edecekler ..
new-rena :

Euro, tahmin yok. Geniş çaplı bir daire, satışlar fena görünmüyor:

Mevcut ana dallardan Audi ve Qiwi satın alırdı .... Ana dalların geri kalanı iyi şanslar içindir (aynı daire).

D1 mi?
 
Vladimir Zubov :
D1 mi?
Evet
new-rena :
Evet
18'e kadar olan çubuklarda buluşmaları gerekiyor, sanırım .. aksi takdirde 23'e kadar sürecek ...
Peki, neden bana para birimleriyle ilgili çizimler ya da kimin ihtiyacı var?))
