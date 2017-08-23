FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 23

Birine bugün petrolün neden alınıp satılmadığını söylesen iyi olur?
 
Speculator :
m1 en yüksek kategorideki sanattır
Eh ... Marusya)))
 
Ishim:
 
stranger :
TF'lerin yalnızca programlı olarak fiyatları grafiksel olarak göstermek için oluşturulduğunu henüz anlamadıysanız, taziyelerimi kabul edin.

Desteğin dirence nasıl dönüştüğünü izlemek için size eşsiz bir fırsat veriliyor.

 
Speculator :
m1 en yüksek kategorideki sanattır
M1 çalışan bir TF'dir (ve birkaç tane daha)))) TF)))) - ve yalnızca üzerinde sürekli olarak haftalık kar elde edebilirsiniz. (bankalardan bahsediyorsam)
 
Eh, Strange bir pound konuştu
 
Ishim :
1.0790 bekliyorum ama 1.0785'e ulaşamayabilirim. (piyasa açılış gecesi boş bir fiyat - euro veya Avustralya / yen - 30 pip ile bir tahmin yayınlayacağım)
1,0760'a veya daha aşağısına bugün değil, Pazartesi günü ulaşacak
 
Vizard_ :
Eh ... Marusya)))

bu sensin Marusya

 
Speculator :
1,0760 veya altına bugün değil, Pazartesi günü ulaşacak
1.04'e mi yoksa 1.06'ya mı ulaşacağını bilmiyorum ama 1.0790'dan 80 puanlık iyi bir sürüş bekliyorum.
 
Evgenya1 :
Eh, Strange bir pound konuştu

Sabah söyledim, sterlin kapanışı yaklaşık 56, audi 74 civarında.

Sihirbaz_ :
Eh ... Marusya)))

Klimov)

