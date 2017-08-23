FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 23
m1 en yüksek kategorideki sanattır
TF'lerin yalnızca programlı olarak fiyatları grafiksel olarak göstermek için oluşturulduğunu henüz anlamadıysanız, taziyelerimi kabul edin.
Desteğin dirence nasıl dönüştüğünü izlemek için size eşsiz bir fırsat veriliyor.
1.0790 bekliyorum ama 1.0785'e ulaşamayabilirim. (piyasa açılış gecesi boş bir fiyat - euro veya Avustralya / yen - 30 pip ile bir tahmin yayınlayacağım)
Eh ... Marusya)))
bu sensin Marusya
1,0760 veya altına bugün değil, Pazartesi günü ulaşacak
Eh, Strange bir pound konuştu
Sabah söyledim, sterlin kapanışı yaklaşık 56, audi 74 civarında.
Eh ... Marusya)))
Klimov)