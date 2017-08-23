FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 728
Sen ... bana daha iyi söyle, aracın çift adı için ne var? İkinci sır nerede?
merak ettim)))
Pulsar ilk isimdir. (nasıl oluştuğunu biliyorsunuz - hazır değil, oluşuyor) Ve ticaret tamamen teori - çok uzun vadeli.
Nasıl oluştuğunu bilmiyorum ... aydınlatın ...
Başlangıçta böyle, o zaman artık önemli değil - hangi TF'de. Sadece bir alıntı olacak. onlar. cari fiyat .
Güzel.
TF, diskin genişliğidir ve fiyat, diskin kenarlarından daha fazladır, bu da aslında m1 m5'te sahip olduğum şeydir. (şimdi TA m15 ve m30 inşa edeceğim - 100-150 piplik hamleler var - ama daha az sıklıkla! - m1 m5'te aynı girişler! İdeal olarak, 30 piplik bir stop ile m1'e gittim ve MN'ye gittim - eğer bu MN trendinin tersine çevrilmesidir)
astronomi oku
sadece seni okuyorum...
Pulsar-Rönesans normal bir isimdir...
Bunun ne olduğunu bilmiyorum)))
TF diskin genişliğidir ve fiyat diskin kenarlarından seker ....
Eka bükülmüş! Aracın adını buldum... seslendirmek için mi?
Ben aradım, ilki küçük Efsane'de ama orada bir pulsar oluşabilir))))
Hemen aracı aramayı öneriyorum -
Pulsar-pisuar)))