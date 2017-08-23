FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 728

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Sen ... bana daha iyi söyle, aracın çift adı için ne var? İkinci sır nerede?
merak ettim)))
Pulsar ilk isimdir. (nasıl oluştuğunu biliyorsunuz - hazır değil, oluşuyor) Ve ticaret tamamen teori - çok uzun vadeli.
 
Ishim :
Pulsar ilk isimdir. (nasıl oluştuğunu biliyorsunuz - hazır değil, oluşuyor) Ve ticaret tamamen teori - çok uzun vadeli.
Güzel.
Peki, ikinci kısım, umarım tükenmez?
Pulsar-Tükenme bir şekilde çok değil)))
Nasıl oluştuğunu bilmiyorum ... aydınlatın ...
 
new-rena :
Başlangıçta böyle, o zaman artık önemli değil - hangi TF'de. Sadece bir alıntı olacak. onlar. cari fiyat .
TF, diskin genişliğidir ve fiyat, diskin kenarlarından daha fazladır, bu da aslında m1 m5'te sahip olduğum şeydir. (şimdi TA m15 ve m30 inşa edeceğim - 100-150 piplik hamleler var - ama daha az sıklıkla! - m1 m5'te aynı girişler! İdeal olarak, 30 piplik bir stop ile m1'e gittim ve MN'ye gittim - eğer bu MN trendinin tersine çevrilmesidir)
 
Vizard_ :
Güzel.
Peki, ikinci kısım, umarım tükenmez?
Pulsar-Tükenme bir şekilde çok değil)))
Nasıl oluştuğunu bilmiyorum ... aydınlatın ...
astronomi oku
 
Ishim :
TF, diskin genişliğidir ve fiyat, diskin kenarlarından daha fazladır, bu da aslında m1 m5'te sahip olduğum şeydir. (şimdi TA m15 ve m30 inşa edeceğim - 100-150 piplik hamleler var - ama daha az sıklıkla! - m1 m5'te aynı girişler! İdeal olarak, 30 piplik bir stop ile m1'e gittim ve MN'ye gittim - eğer bu MN trendinin tersine çevrilmesidir)
TAMAM. bakalım bundan ne çıkacak.
 
Ishim :
astronomi oku
Bunun ne olduğunu bilmiyorum)))
sadece seni okuyorum...
Pulsar-Rönesans normal bir isimdir...
 
Vizard_ :
Bunun ne olduğunu bilmiyorum)))
sadece seni okuyorum...
Pulsar-Rönesans normal bir isimdir...
haplarını al ve güle güle))
 
Ishim :
TF diskin genişliğidir ve fiyat diskin kenarlarından seker ....
Eka bükülmüş! Aracın adını buldum... seslendirmek için mi?
 
Vizard_ :
Eka bükülmüş! Aracın adını buldum... seslendirmek için mi?

Ben aradım, ilki küçük Efsane'de ama orada bir pulsar oluşabilir))))

 
Ishim :

Ben aradım, ilki küçük Efsane'de ama orada bir pulsar oluşabilir))))

Eşsiz... yılların tecrübesi göz önüne alındığında...
Hemen aracı aramayı öneriyorum -
Pulsar-pisuar)))
1...721722723724725726727728729730731732733734735...1996
Yeni yorum