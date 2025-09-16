Dövizler / USDCAD
USDCAD: US Dollar vs Canadian Dollar
1.37736 CAD 0.00215 (0.16%)
Sektör: Döviz Baz: US Dollar Kâr para birimi: Canadian Dollar
USDCAD döviz kuru bugün -0.16% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 USD başına Düşük fiyatı olarak 1.37688 CAD ve Yüksek fiyatı olarak 1.38251 CAD aralığında işlem gördü.
ABD doları vs Kanada doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
USDCAD haberleri
USDCAD için alım-satım uygulamaları
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal: BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
New York Range Indicator, ICT (Inner Circle Trader) kavramlarını, Akıllı Para ticaretini ve kurumsal fiyat hareketi yöntemlerini uygulayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir seans tabanlı analiz aracıdır. Özellikle New York seansı için tasarlanan bu gösterge, Londra Kapanışı ve New York Açılışı ile örtüşen kritik bir dönem olan 12:00 ile 14:00 GMT arasındaki fiyat aralığını yakalar. Seans zirvelerini ve dip noktalarını belirler, Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler)
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
Günlük aralık
1.37688 1.38251
Yıllık aralık
1.34723 1.47921
- Önceki kapanış
- 1.3795 1
- Açılış
- 1.3794 2
- Satış
- 1.3773 6
- Alış
- 1.3776 6
- Düşük
- 1.3768 8
- Yüksek
- 1.3825 1
- Hacim
- 24.989 K
- Günlük değişim
- -0.16%
- Aylık değişim
- 0.36%
- 6 aylık değişim
- -4.20%
- Yıllık değişim
- 1.86%
21 Eylül, Pazar