FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 274

Yeni yorum
[Silindi]  
new-rena :
bahis hakkında ne duydun
Amers henüz tüm dünyayı oranları yükseltmek için almadı
 
Vizard_ :

Çinliler şakacıdır))) Hükümet suçlanacak ... uzunlar zıpladı)))


yani 3 olacak. takip edersen oradan al
[Silindi]  
Büyük bir pound gibi görünüyor ve işaret parmakları üstte olanlar için çekiyor)))
 
new-rena :
bahis hakkında ne duydun
Evet, tüm bahisler oynandı. yumurtalar titanyum ise curoles'e tırmanabilirsiniz.
 
azfaraon :
Ve herkes bu osuruk için bekliyordu?))))

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20150729a.htm

%2'ye kadar infl. dağılacaktık ... bahsi şimdilik bıraktık ...)))

FRB: Press Release--Federal Reserve issues FOMC statement--July 29, 2015
  • www.federalreserve.gov
Release Date: July 29, 2015 For immediate release Information received since the Federal Open Market Committee met in June indicates that economic activity has been expanding moderately in recent months. Growth in household spending has been moderate and the housing sector has shown additional improvement; however, business fixed investment...
 
Buzzed, bu Mui Ne'yi hiç görmedin mi? Ne olmuş? Bir şeyler değişti?
 
opanki, neredeydi, işte orada. 15 koymak
 
stranger :
Buzzed, bu Mui Ne'yi hiç görmedin mi? Ne olmuş? Bir şeyler değişti?
evet herkes biliyor. Eski şefle bağlantım koptu.
 
iIDLERr :
Evet, tüm bahisler oynandı. yumurtalar titanyum ise curoles'e tırmanabilirsiniz.
evet, şey, onlar ... her zamanki gibi - ciddi olmayan bir pervane .... ne kafamda ne de ..ne. gün kayboldu
 
new-rena :
evet, şey, onlar ... her zamanki gibi - ciddi olmayan bir pervane .... ne kafamda ne de ..ne.
0.25
1...267268269270271272273274275276277278279280281...1996
Yeni yorum