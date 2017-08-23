FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 491

alınan bilgi:

http://www.forexpf.ru/news/2015/08/11/axpl-danske-bank-signaly-nashej-torgovoj-sistemy-na-etu-nedelyu.html

Danske bankası:

Bu hafta, G10 FX Mali Puan Kartı ticaret sistemimiz İsviçre frangı , Avustralya ve sterlin satın almanızı ve yen , euro ve loonie'yi satmanızı önerir (toplam portföydeki ağırlık aşağıdaki tabloda gösterilmektedir). Geçen hafta üretilen sinyaller %0,8'lik bir kayba yol açtı. En az başarılı olan İsveç kronunun satın alınmasıydı ve pounddaki kısa pozisyon iyi bir kâr getirdi.

Not. Profinance.ru : G10 FX Finansal Puan Kartı modeli sinyalleri 4 parametre kullanılarak oluşturulur:
1. Teknik analiz (MACD2);
2. Faiz oranları (bir yıllık takaslar);
3 Risk primi (zımni oynaklık);
4. Piyasa katılımcılarının konumlandırılması.

Ocak 2006'dan Eylül 2010'a kadar olan dönem için geçmiş veriler üzerinde yapılan bir test, %67'lik bir verim gösterdi.

Yu
 
azfaraon :
İki hafta önce USD CAD 1.2900'de olacaktı ve ardından 300 pipsten (4 işaret) fazla yükseldi. Şahsen bir şey söylememe gerek yok.. Burası bir forum ve burada herkesin fikrini söyleme hakkı var... Ve beğenmediyseniz, bu yanlış olduğu anlamına gelmez ...

Satışlardan bahsettiğimde 1.30'daydı ve hiçbir yerde büyüdüğünü görmüyorum.

Zogman :

strenzh soru mümkün mü?

?

 
stranger :

Satışlardan bahsettiğimde 1.30'daydı ve hiçbir yerde büyüdüğünü görmüyorum.

?

Geçen hafta Cuma günü aylık seçeneklerin denendiğini anlıyorum.

Fiyatın aramalar ve koymalar arasında orta gibi bir yere gelmesi gerektiğini anlıyorum - dediğin gibi bu seviye 1.56,

ama fiyat sadece dün 1.56'ya geldi - Pazartesi

neyle bağlantılı?

 

harrier hakkında

barclays pes etmiyor - 1.34 hakkında yazdığı gibi şöyle yazıyor:

http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axpg-barclays-capital-rekomendatsii-po-torgovle-osnovnymi-valyutami.html

Zogman :

harrier hakkında

barclays pes etmiyor - 1.34 hakkında yazdığı gibi şöyle yazıyor:

http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axpg-barclays-capital-rekomendatsii-po-torgovle-osnovnymi-valyutami.html

Ve piyasadan ne kadar uzakta olduklarının farkında değiller
 
Zogman :

Geçen hafta Cuma günü aylık seçeneklerin denendiğini anlıyorum.

Fiyatın aramalar ve koymalar arasında orta gibi bir yere gelmesi gerektiğini anlıyorum - dediğin gibi bu seviye 1.56,

ama fiyat sadece dün 1.56'ya geldi - Pazartesi

neyle bağlantılı?

Cuma günü, alıcıları atmanın daha karlı olması nedeniyle 56 değil 5550 idi, paranın nerede olduğu konusunda sonuçlar çıkardı.
 
stranger :
Cuma günü, alıcıları atmanın daha karlı olması nedeniyle 56 değil 5550 idi, paranın nerede olduğu konusunda sonuçlar çıkardı.

teşekkür etmek !

ama Cuma 1.5480'de bitti

[Silindi]  
stranger :
Cuma günü, alıcıları atmanın daha karlı olması nedeniyle 56 değil 5550 idi, paranın nerede olduğu konusunda sonuçlar çıkardı.

daha doğrusu 1.5555'ten düşük olmalıydı

 
Teacher :
Ve piyasadan ne kadar uzakta olduklarının farkında değiller

Sevgili Baba, aydınlanmadan ölmemize izin verme, bize doğruyu söyle.

hemşireler görene kadar

