FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 491
alınan bilgi:
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/11/axpl-danske-bank-signaly-nashej-torgovoj-sistemy-na-etu-nedelyu.html
Danske bankası:
Bu hafta, G10 FX Mali Puan Kartı ticaret sistemimiz İsviçre frangı , Avustralya ve sterlin satın almanızı ve yen , euro ve loonie'yi satmanızı önerir (toplam portföydeki ağırlık aşağıdaki tabloda gösterilmektedir). Geçen hafta üretilen sinyaller %0,8'lik bir kayba yol açtı. En az başarılı olan İsveç kronunun satın alınmasıydı ve pounddaki kısa pozisyon iyi bir kâr getirdi.
Not. Profinance.ru : G10 FX Finansal Puan Kartı modeli sinyalleri 4 parametre kullanılarak oluşturulur:
1. Teknik analiz (MACD2);
2. Faiz oranları (bir yıllık takaslar);
3 Risk primi (zımni oynaklık);
4. Piyasa katılımcılarının konumlandırılması.
Ocak 2006'dan Eylül 2010'a kadar olan dönem için geçmiş veriler üzerinde yapılan bir test, %67'lik bir verim gösterdi. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
İki hafta önce USD CAD 1.2900'de olacaktı ve ardından 300 pipsten (4 işaret) fazla yükseldi. Şahsen bir şey söylememe gerek yok.. Burası bir forum ve burada herkesin fikrini söyleme hakkı var... Ve beğenmediyseniz, bu yanlış olduğu anlamına gelmez ...
strenzh soru mümkün mü?
Geçen hafta Cuma günü aylık seçeneklerin denendiğini anlıyorum.
Fiyatın aramalar ve koymalar arasında orta gibi bir yere gelmesi gerektiğini anlıyorum - dediğin gibi bu seviye 1.56,
ama fiyat sadece dün 1.56'ya geldi - Pazartesi
neyle bağlantılı?
harrier hakkında
barclays pes etmiyor - 1.34 hakkında yazdığı gibi şöyle yazıyor:
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axpg-barclays-capital-rekomendatsii-po-torgovle-osnovnymi-valyutami.html
Cuma günü, alıcıları atmanın daha karlı olması nedeniyle 56 değil 5550 idi, paranın nerede olduğu konusunda sonuçlar çıkardı.
teşekkür etmek !
ama Cuma 1.5480'de bitti
Cuma günü, alıcıları atmanın daha karlı olması nedeniyle 56 değil 5550 idi, paranın nerede olduğu konusunda sonuçlar çıkardı.
daha doğrusu 1.5555'ten düşük olmalıydı
Ve piyasadan ne kadar uzakta olduklarının farkında değiller
Sevgili Baba, aydınlanmadan ölmemize izin verme, bize doğruyu söyle.
