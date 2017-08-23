FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 517

Yeni yorum
 
stranger :
Her gün yeni bir şey beklemek için neye ihtiyacınız var? Her şeyi dolara karşı sattılar, şimdi alıyorlar, bir düzeltme başladı, içmeyin .. rüzgara karşı olanlar bitene kadar.
bir düzeltme olduğunda, ana harekete devam etmek için giriş noktaları aramanız gerekir.
[Silindi]  
stranger :

Vasily, ne zamandır sürtünüyorsun?))) USDCAD

1.29'da salaklar çok fazla alım yaptı, sonunda ne alacaklarını gördüler))) onları sallamamak günah)

ideal olarak son bahsin sersemleticisinin 100 pip üzerinde.
 
lactone :
bir düzeltme olduğunda, ana harekete devam etmek için giriş noktaları aramanız gerekir.

O zaman bu plana bakarsanız her şeyi dolara karşı satın almanız gerekir))))

Bir haftadan birkaç aya kadar olan işlemlerle ilgileniyorum ve sonra görüyorsunuz - en sevdiğim pound öldü)

Roman Busarov :
ideal olarak son bahsin şokunun 100 pip üzerinde.

Aynen öyle, 1.21'den 5-8 bin kontratla kafalarının arkasını aldılar (anlaşılır hale getirmek için hemen birkaç kuruş çevireceğim) ve sessizce kendilerini damgaladılar, kâr arttı, her şey güzeldi) çoğu ..., pah, çok, genel olarak 23500 satın alındı. Ve şimdi bana onları böyle bir bagajla daha parlak bir geleceğe nasıl götüreceğimi söyle?)))

 
3244 - borç!!!
 
stranger :

O zaman bu plana bakarsanız her şeyi dolara karşı satın almanız gerekiyor)))) (1)

Bir haftadan birkaç aya kadar olan işlemlerle ilgileniyorum ve sonra görüyorsunuz - en sevdiğim pound öldü) (2)

Aynen öyle, 1.21'den 5-8 bin kontratla kafalarının arkasını aldılar (anlaşılır hale getirmek için hemen birkaç kuruş çevireceğim) ve sessizce kendilerini damgaladılar, kâr arttı, her şey güzeldi) çoğu ..., pah, çok, genel olarak 23500 satın alındı. Ve şimdi bana onları daha parlak bir geleceğe nasıl götüreceğimi söyle?))) (3)

(1) Evet, yapacağım. Bir Audi / Kiwi alacağım. Prensip olarak, euroya tırmanmıyorum, onu takas etmiyorum.

(2) Pound ile - tekrar 5530-5540'ta sürmeleri gerekir. Ve sonra zaten planladığınız 58'de.

(3) Böyle bir içeriden para için satmayı teklif ediyorum =))

Yazdıklarınız doğruysa, sanırım ayda 2730-2750'yi göreceğiz.

 
Lesorub :
3244 - borç!!!

Bu "borçlarınızdan" kaç tanesini çizelgede gösterin?

Cebinize alabileceğiniz gerçek büyükanneler, bu bir borç, ama fantezileriniz .... uzun zamandır kimse yoktu.

 
stranger :

Bu "borçlarınızdan" kaç tanesini çizelgede gösterin?

Cebinize alabileceğiniz gerçek büyükanneler, bu bir borç, ama fantezileriniz .... uzun zamandır kimse yoktu.

DOLL sinsidir, sen kendin neler yapabileceğini bilmiyorsun ...

borç!!!

şefler büyümede, evra satışta benim mottom...

 
lactone :

(1) Evet, yapacağım. Bir Audi / Kiwi alacağım. Prensip olarak, euroya tırmanmıyorum, onu takas etmiyorum.

(2) Pound ile - tekrar 5530-5540'ta sürmeleri gerekir. Ve sonra zaten planladığınız 58'de.

(3) Böyle bir içeriden bilgiyi para için satmayı teklif ediyorum =))

Yazdıklarınız doğruysa, sanırım ayda 2730-2750'yi göreceğiz.

Pound için hala önce 58'i bekliyorum, sonra göreceğiz.

Sonsuza kadar bir Audi satın alın, sınırlayıcılar buna değer)

29'un altındaki bir ay için bu minimum bir programdır ve orada 27 ve 25'i organize edebilirler)

[Silindi]  
stranger :

Pound için hala önce 58'i bekliyorum, sonra göreceğiz.

Sonsuza kadar bir Audi satın alın, sınırlayıcılar buna değer)

29'un altındaki bir ay için bu minimum bir programdır ve orada 27 ve 25'i organize edebilirler)

Kimse bunun olmayacağını söylemiyor ve " Bir haftadan birkaç aya kadar olan işlemlerle ilgileniyorum ve sonra görüyorsunuz - en sevdiğim pound öldü)" bu, düzeltmelerin ters hareketlerinin yapamayacağı anlamına gelmez. beklenebilir ... diyelim ki euro 1.0975
 
ya da 5424 pound...
1...510511512513514515516517518519520521522523524...1996
Yeni yorum