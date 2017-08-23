FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 517
Her gün yeni bir şey beklemek için neye ihtiyacınız var? Her şeyi dolara karşı sattılar, şimdi alıyorlar, bir düzeltme başladı, içmeyin .. rüzgara karşı olanlar bitene kadar.
Vasily, ne zamandır sürtünüyorsun?))) USDCAD
1.29'da salaklar çok fazla alım yaptı, sonunda ne alacaklarını gördüler))) onları sallamamak günah)
bir düzeltme olduğunda, ana harekete devam etmek için giriş noktaları aramanız gerekir.
O zaman bu plana bakarsanız her şeyi dolara karşı satın almanız gerekir))))
Bir haftadan birkaç aya kadar olan işlemlerle ilgileniyorum ve sonra görüyorsunuz - en sevdiğim pound öldü)
ideal olarak son bahsin şokunun 100 pip üzerinde.
Aynen öyle, 1.21'den 5-8 bin kontratla kafalarının arkasını aldılar (anlaşılır hale getirmek için hemen birkaç kuruş çevireceğim) ve sessizce kendilerini damgaladılar, kâr arttı, her şey güzeldi) çoğu ..., pah, çok, genel olarak 23500 satın alındı. Ve şimdi bana onları böyle bir bagajla daha parlak bir geleceğe nasıl götüreceğimi söyle?)))
(1) Evet, yapacağım. Bir Audi / Kiwi alacağım. Prensip olarak, euroya tırmanmıyorum, onu takas etmiyorum.
(2) Pound ile - tekrar 5530-5540'ta sürmeleri gerekir. Ve sonra zaten planladığınız 58'de.
(3) Böyle bir içeriden para için satmayı teklif ediyorum =))
Yazdıklarınız doğruysa, sanırım ayda 2730-2750'yi göreceğiz.
3244 - borç!!!
Cebinize alabileceğiniz gerçek büyükanneler, bu bir borç, ama fantezileriniz .... uzun zamandır kimse yoktu.
DOLL sinsidir, sen kendin neler yapabileceğini bilmiyorsun ...
borç!!!
şefler büyümede, evra satışta benim mottom...
Pound için hala önce 58'i bekliyorum, sonra göreceğiz.
Sonsuza kadar bir Audi satın alın, sınırlayıcılar buna değer)
29'un altındaki bir ay için bu minimum bir programdır ve orada 27 ve 25'i organize edebilirler)
