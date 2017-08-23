FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 735
Bu okumayacağım anlamına gelmez. Bugün iki gol açıklandı - alt ve üst. Seyretme...
"r" ve "k" - tamamen net değil
Arz ve talep oranı
kiloluk şort kapandı - şimdi gelecek haftaya kadar.
Seni anlamadım ... Genelde ilginç bir insansın. Duruma gelince, susun, ama nasıl isterseniz öyle görünün. Rakamları gönderdim, yukarıda bugün çalışmayacak olan sayıyı yazdım ve bu kadar ...
Seni anlamadım, o zaman yapıcı olmadığım için özür dilerim.
Bu senaryo büyük ihtimalle...
Valla ben de bundan bahsediyorum))) rakam tam da o dediğin seviyelerdeki satışı gösteriyor...
Pazartesiden beri gecikmiş olmam tesadüf.
Şimdi Avustralya açıldı.