FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 735

Yeni yorum
 
new-rena :

Bu okumayacağım anlamına gelmez. Bugün iki gol açıklandı - alt ve üst. Seyretme...

"r" ve "k" - tamamen net değil

Arz ve talep oranı
 
Evgeniya Balchin :
Arz ve talep oranı
anladım. akıllıca. Sonuç hazır olana kadar geçerli. yakındaki en iyi hedef. belki yener...
 

kiloluk şort kapandı - şimdi gelecek haftaya kadar.

[Silindi]  
Ishim :

kiloluk şort kapandı - şimdi gelecek haftaya kadar.



Evgeniya Balchin teşekkür ederim
 
azfaraon :


Evgeniya Balchin teşekkür ederim
Üzgün değilim - teşekkürler! (ve orada ne vardı?)
 
azfaraon :


Evgeniya Balchin teşekkür ederim
Seni anlamadım ... Genelde ilginç bir insansın. Duruma gelince, susun, ama nasıl isterseniz öyle görünün.
[Silindi]  
Evgeniya Balchin :
Seni anlamadım ... Genelde ilginç bir insansın. Duruma gelince, susun, ama nasıl isterseniz öyle görünün. Rakamları gönderdim, yukarıda bugün çalışmayacak olan sayıyı yazdım ve bu kadar ...
Valla ben de bundan bahsediyorum))) rakam tam da o dediğin seviyelerdeki satışı gösteriyor...
[Silindi]  
Evgeniya Balchin :
Seni anlamadım, o zaman yapıcı olmadığım için özür dilerim.
Ama benim için çok ilginç bir kelime yazdın)))
[Silindi]  

Bu senaryo büyük ihtimalle...

 
azfaraon :
Valla ben de bundan bahsediyorum))) rakam tam da o dediğin seviyelerdeki satışı gösteriyor...

Pazartesiden beri gecikmiş olmam tesadüf.

Şimdi Avustralya açıldı.

1...728729730731732733734735736737738739740741742...1996
Yeni yorum