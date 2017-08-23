FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 244
Son sütun "Net Change"dir. İçinde ne değişiyor? Ah, nasıl anladım?
Yani, OI orada arttı ve orada azaldı. VE? Nedir, satışlar, alımlar?))) İşte bu, resim güzel ama sıfır bilgi var.
Öğretmenim, SENİN ornitorenk olduğunu biliyorum )))
Karanlığı aydınlat!
PS)))))))))))))) benim için olmasaydı, ornitorenk olduğunuzu hala bilemezdiniz!))))))))))
Funtik 567'de kar bekliyordu, bugün için yetersiz görünüyor.
Evet Usta, evet!!!!! Bu yüzden SİZE saygı duyuyoruz!!!
yani Audi bir geri dönüşle verecek ...
yani tüm petekleri ve diğer lobudu iyice incelediğinizde - 3 giriş verebilirsiniz! puanlarda bu kadar normal ve mutlaka SL ile mi? (sadece kontrol et)
giriş sorun değil... çıkış sorun...
giriş sorun değil... çıkış sorun...