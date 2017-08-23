FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 244

stranger :

Son sütun "Net Change"dir. İçinde ne değişiyor? Ah, nasıl anladım?

Yani, OI orada arttı ve orada azaldı. VE? Nedir, satışlar, alımlar?))) İşte bu, resim güzel ama sıfır bilgi var.

Öğretmenim, SENİN ornitorenk olduğunu biliyorum )))

not)))))))))))))) eğer benim için olmasaydı, ornitorenk olduğunuzu hala bilemezdiniz :))))))))))
 
Speculator :
Karanlığı aydınlat!
İsviçre frangı
 
Funtik 567'de kar bekliyordu, bugün için yetersiz görünüyor.
 
Ishim :
Evet Usta, evet!!!!! Bu yüzden SİZE saygı duyuyoruz!!!
 
vaz :
yani Audi bir geri alma ile verecek ...
 
stranger :
yani tüm petekleri ve diğer lobudu iyice incelediğinizde - 3 giriş verebilirsiniz! puanlarda bu kadar normal ve mutlaka SL ile mi? (sadece kontrol et)
 
Lesorub :
yani Audi bir geri dönüşle verecek ...
Audi satın aldı ama ciddi bir geri dönüşe inanmıyor. boo'da oturuyorum.
Ishim :
giriş sorun değil... çıkış sorun...
 
Roman Busarov :
hakkında!
 
Roman Busarov :
noktalardan giriş - TP ve SL'den - herhangi bir sorun olmayacak veya
