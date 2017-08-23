FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 234

Ishim :
çok çabuk atlattı. (Sadece pounda bakıyorum)
aynı ve ayrıca ücretsiz)
Neden tartışıyorsunuz. Bakın, tel sessiz, meşgul. Muhtemelen eklendi)))
 

Keskin bir pound kâr için geri dönmek istemedi, hadi biraz...


 
Ilyukha, yen'e bak, böyle günlük çubuklar.
EKLMN ..USDCAD 10 rakam hedeflendi .....
 
azfaraon :
ECLMN ..USDCAD 10 rakam hedeflendi .....
yukarı veya aşağı?
new-rena :
yukarı veya aşağı?
benim için çok uygun ..... Çubuk gibi çıkıyor ...
 
azfaraon :
ben çok kalktım.....
şimdilik satıyorum
 
azfaraon :
beni çok.....
10 zaten dörtnala koştu. İyi ))
new-rena :
şimdilik satıyorum
maksimum 1.2860 olacak ve bugün olsa bile ..ve 1.2900'den düşük olmayacak
