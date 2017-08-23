FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 234
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çok çabuk atlattı. (Sadece pounda bakıyorum)
Keskin bir pound kâr için geri dönmek istemedi, hadi biraz...
ECLMN ..USDCAD 10 rakam hedeflendi .....
yukarı veya aşağı?
ben çok kalktım.....
beni çok.....
şimdilik satıyorum