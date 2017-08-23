FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 850
avro
CAD
haberlerden önce martı:
Şimdilik tahmin: Pound Alış. Zaman dilimi M1 M5, bir kama açıkça ortaya çıktı, satın almayı deneyebilirsiniz. Zararı durdur 1.52260.
Afedersiniz, M1-M5'i 100+ pip stopla pipler misiniz?
çelik bilyeler
Pip yapmıyoruz, stop loss'umuz 100 pip'ten fazla değil ve 1000 veya daha fazla puan için H1-H4 girişimizdeki rakamlar.