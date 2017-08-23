FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 850

Yeni yorum
[Silindi]  
1 pound = 0.45 kg.
[Silindi]  

avro

[Silindi]  

CAD

 

haberlerden önce martı:

 
Lesorub :

haberlerden önce martı:

Şimdilik tahmin: Pound Alış. Zaman dilimi M1 M5, bir kama açıkça ortaya çıktı, satın almayı deneyebilirsiniz. Zararı durdur 1.53260.
 
ROBR.PRO :
Şimdilik tahmin: Pound Alış. Zaman dilimi M1 M5, bir kama açıkça ortaya çıktı, satın almayı deneyebilirsiniz. Zararı durdur 1.52260.
poz göster...
 
ROBR.PRO :
Şimdilik tahmin: Pound Alış. Zaman dilimi M1 M5, bir kama açıkça ortaya çıktı, satın almayı deneyebilirsiniz. Zararı durdur 1.52260.

Afedersiniz, M1-M5'i 100+ pip stopla pipler misiniz?

çelik bilyeler

 
lactone :

Afedersiniz, M1-M5'i 100+ pip stopla pipler misiniz?

çelik bilyeler

Pip yapmıyoruz, stop loss'umuz 100 pip'ten fazla değil ve 1000 veya daha fazla puan için H1-H4 girişimizdeki rakamlar.
 
ROBR.PRO :
Pip yapmıyoruz, stop loss'umuz 100 pip'ten fazla değil ve 1000 veya daha fazla puan için H1-H4 girişimizdeki rakamlar.
Kendinizden sorumlu olun, doğrulanmamış bir hesabınız bile var ve ayrıca hesabınız kuruluşa kayıtlı değil.
 
EURUSD'nin düşüşü yavaşladı, bu yüzden risk alıp 10-15 puanlık kısa bir alımla alım yapabilirsiniz.
1...843844845846847848849850851852853854855856857...1996
Yeni yorum