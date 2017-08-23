FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 172
Eh Ilyukha, kirpi delindi ve hepsi bir kaktüsün üzerine tırmandı
Şanslıyım, beni sürekli tahrik ediyor ... ve bu kadar ...
Borç seviyesinden bahsetmişken...
Böyle bir şey buldum, "kara kutuda" formüle etmeye ve puanlamaya devam ediyor ...
Neredeyse yüzde yüz çalışan insanlar var ...
1050 altın, bu düşüklüğü nasıl seversiniz veya Matroskin'in başarısını tekrarlamak ister misiniz?
başarının başladığı yer - depozito biter. altın tezgah üstü bir şeydir. bu yüzden sadece hacim ve ticarete dikkat ediyorum. tüm varsayımlar - oynanan aşırı zihniyetten.
Bu arada Matroskin, "önce" değil, "sonra" tahminlerde bulunmayı çok severdi. altınla birlikte gitmiş gibi görünüyor.
bu borç seviyelerini biliyoruz - bir kredi...
bir cehennem, müşteriyi neredeyse yüzde yüz çalıştıracaklar
tüm varsayımlar - oynanan aşırı zihniyetten.
Eh, eğer böyle bir şeyse)))
ve beş bedava)))))
ne hakkında konuşuyorsun, kirpiler?
dikenli kaktüsler hakkında
peki ya ben burada?