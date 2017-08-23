FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 967
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hoşçakal - evet
ama üçgenden çıkmanın bir yolunu arıyor (yukarıdaki yazıya bakın) Ve şimdi fiyat üst sınırda.Bu satış hakkında diyor.
Teşekkür ederim!
ehh(
Neden acaba?
Teşekkür ederim!
Dikkatsizce Tuma'yı okuyun, yukarıda yazdı
teşekkürler
Dikkatsizce Tuma'yı okuyun, yukarıda yazdı
teşekkürler
Uzun zaman önce yaptıysanız , bence evet.
1-1.5 saat önce yapıldı (forumda görünmeden önce).
artık Eurost almayacağım.(Durum benim için net değil).
Ama sabah .... Bakalım.Teşekkür ederim!
1-1.5 saat önce yapıldı (forumda görünmeden önce).
artık Eurost almayacağım.(Durum benim için net değil).
Ama sabah .... Bakalım.Teşekkür ederim!
hayal etme 1.1183
ve sadece 1.1190'ım var (alt mavi seviye).
Bir önceki gönderideki resmi tekrar edeceğim.
Teşekkür ederim!
Nasıl daha kolay anlatılır)
Bu forumda iki dahi buluşuyor, birbirlerine argümanlar, kodlar, masumiyetlerinin kanıtlarını veriyorlar - ama bu oldukça uzun bir süredir olduğundan, biri biraz abarttı (semaver ile Tula'ya gitmiyorlar).
Oh, kafanı dağıtmayacağım ... üzgünüm.
Gerçekten mi)
1 - seviye. (veya belki 0,5)