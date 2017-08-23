FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 967

Gulnaz Akhtyamova :
hoşçakal - evet

ama üçgenden çıkmanın bir yolunu arıyor (yukarıdaki yazıya bakın) Ve şimdi fiyat üst sınırda.Bu satış hakkında diyor.

Teşekkür ederim!

 
Владимир Жириновский :

ehh(

küresel olarak yukarı. xs girişi. Her şey 1.08 planına uygunsa satın alma girişini yapacağım. Şu anda Yahudiler girmemeli.
 
Владимир Жириновский :

Neden acaba?

Teşekkür ederim!

Dikkatsizce Tuma'yı okuyun, yukarıda yazdı

teşekkürler

 
Server Muradasilov :

Dikkatsizce Tuma'yı okuyun, yukarıda yazdı

teşekkürler

görmüştü. Teşekkür ederim)
 
Gulnaz Akhtyamova :
Uzun zaman önce yaptıysanız , bence evet.

1-1.5 saat önce yapıldı (forumda görünmeden önce).


artık Eurost almayacağım.(Durum benim için net değil).

Ama sabah .... Bakalım.

Teşekkür ederim!
Владимир Жириновский :

1-1.5 saat önce yapıldı (forumda görünmeden önce).


artık Eurost almayacağım.(Durum benim için net değil).

Ama sabah .... Bakalım.

Teşekkür ederim!
hayal etme 1.1183
 
Gulnaz Akhtyamova :
hayal etme 1.1183

ve sadece 1.1190'ım var (alt mavi seviye).

Bir önceki gönderideki resmi tekrar edeceğim.



Teşekkür ederim!

 
Server Muradasilov :

Nasıl daha kolay anlatılır)

Bu forumda iki dahi buluşuyor, birbirlerine argümanlar, kodlar, masumiyetlerinin kanıtlarını veriyorlar - ama bu oldukça uzun bir süredir olduğundan, biri biraz abarttı (semaver ile Tula'ya gitmiyorlar).

ve Voronej'de? semaver ile binmek?
Evgeniya Balchin :
Oh, kafanı dağıtmayacağım ... üzgünüm.
merhaba daha mı kısa
stranger :
Gerçekten mi)
En azından burunda:





İşim :
1 - seviye. (veya belki 0,5)
Hangi seviyeden bahsediyorsun?
