FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 734
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve birinin Evra'sı:
şefi kim satarsa bir yıl mutlu yaşar...
kim bir ay satın alır - bir Boeing'de uçar ...
Bir yıl için yeterli değil . Yahudilere göre, can sıkıntısı için pip yapabilirsiniz.
Bir yıl için yeterli değil. Yahudilere göre, can sıkıntısı için pip yapabilirsiniz.
ne anlamda? sıkılmak? ))
Her şey, bakıyoruz. Eğer işe yaramazsa, SOT'u alacağım.
Al, yine de ... yararlı bir şey ...
1546 + r + K 36/64
1520 + Р-к 94/6
1534 + R + k 54/46
1541 + r + K 46/54
henüz görülmedi
peki, peki, herkes için kendi :-) net gelir getiriyorsa herhangi bir yöntem iyidir
Bu okumayacağım anlamına gelmez. Bugün iki gol açıklandı - alt ve üst. Seyretme...
"r" ve "k" - tamamen net değil