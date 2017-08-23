FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 734

ve birinin Evra'sı:

 
Lesorub :

şefi kim satarsa bir yıl mutlu yaşar...

kim bir ay satın alır - bir Boeing'de uçar ...

Bir yıl için yeterli değil. Yahudilere göre, can sıkıntısı için pip yapabilirsiniz.
 
işte istekler!
 
ne anlamda? sıkılmak? ))
 
Orta ve uzun vadede asla euro ticareti yapmam.
 
new-rena :

Her şey, bakıyoruz. Eğer işe yaramazsa, SOT'u alacağım.


Al, yine de ... yararlı bir şey ...
 
henüz görülmedi
 
Evgeniya Balchin :


1546 + r + K 36/64
1520 + Р-к 94/6
1534 + R + k 54/46
1541 + r + K 46/54

TP 5262 bir gün yakmak için...
 
peki, peki, herkes için kendi :-) net gelir getiriyorsa herhangi bir yöntem iyidir
 
Bu okumayacağım anlamına gelmez. Bugün iki gol açıklandı - alt ve üst. Seyretme...

"r" ve "k" - tamamen net değil

