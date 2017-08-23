FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 408
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hiçbir şey anlamadım, sizin ve Öğretmenin kendinizi anladığınıza dair büyük şüphelerim var.
Ve tahmin ettin, top olmayacak.
18.10.2011 06:21 #98
dontz
ICQ aracılığıyla donetz'e bir mesaj gönderin Skype™ aracılığıyla donetz'e bir mesaj gönderin
Opsiyon haftasında uçup gitmek karlı değildir. Onlar. sadece opsiyon haftasından bahsetmek - son kullanma tarihinden önceki son. Bu haftanın dışında yaşananların bu şakalarla hiçbir ilgisi yok. Opsiyonların sona erdiği andaki enstrümanın fiyatı, teorik olarak onlara yapılan minimum ödeme olmalıdır. Ve sonra - en azından çim büyümez ...
Son kullanma haftası genellikle nasıl geçer? Bir yöne koştu, ikinciye koştu ve aralarında bir yer kapandı. Hareketlerin anlamı basittir - karı artırmak ve son kullanma masraflarını azaltmak. Teorik olarak test edilebilir fikir şöyle görünür:
Piyasayı yöneten büyük adamların opsiyon satıcıları olduğunu varsayıyoruz (aynı anda hem koyar hem de çağırır). Bu opsiyonlar, opsiyon sözleşmesinin ömrü boyunca hedger'lar tarafından satın alındı (tarihsel olarak düşük olan opsiyonlar üzerinde likidite yaratan onlardır). Büyükler, kârlarını maksimize etmek için, aramaların ve paranın toplam ödemesini en aza indiren bir fiyattan opsiyonları kapatmak için piyasada çaba sarf etmelidir. Ve evet, ekstra para kazanabilirsiniz. Piyasayı uzun süre manipüle etmek mümkün olmayacak, ancak kısa sürede - tamamen. Bu nedenle, yoğun bir şekilde manipüle edildiğinden, son kullanma haftasında çalışmak zordur.
Vade haftasına girerken, minimum ödeme noktasını hesaplıyoruz, hedger satın alarak uzun süredir biriktiği için bir haftada çok fazla değişmeyeceğini varsayıyoruz ve ekstra ödeme yapmalarına gerek yok. .
Sonra bir yönde bir sarsıntı, örneğin aşağı. Burada, korkmuş hedger'lar ek olarak uygulanmayacak daha pahalı satışlar satın alır, yani. parasız biter. Bu, opsiyon satıcılarının vade haftası boyunca satılan bu ek satışlar üzerindeki prim miktarı kadar kârını artıracak ve ayrıca satıcılar, yapılacak daha ucuz aramalar (bu durumda alıcı-spekülatör görevi görürler) toplar, yani. parayı girin (yani, sona erme anında parayı girmek için ödeme minimizasyon noktasının altında bir grev ile).
Bundan sonra, ters yönde bir sarsıntı - mümkünse, fiyatı artan çağrıları, bir sarsıntıda satın alınan hedger'lara satmak, sırasıyla, hedger'lar da gerçekleştirilmeyecek aramalara girer. Egzersiz sırasında paraya girmek için minimum ödeme noktasının üzerinde bir grevle daha ucuz satışlar satın alabilirsiniz.
Pekala, son kısım, vade sonundaki minimum ödeme noktasına geri dönüş, burada toplam tutarda en az parasal seçeneklerde hedger'lara ödenir ve kalan opsiyonlar büyükler tarafından satın alınır. gerizekalılar bir kar ile sona erme vardır.
Tüm oyun yapıldı. Asgari ödeme noktasında olduğumuz için masraf minimuma iniyor; gelir maksimize edilir: bir yandan, her iki yönde de sarsıntıların kenarlarında ek olarak satın alınan ucuz seçeneklerin spekülatif yeniden satışı nedeniyle (bu durumda, ucuz aramalar, sarsıntıda ve mümkün olduğu kadar çok satın alındı). birçoğu bir sarsıntıyla satıldı ve kalanlar - paranın sona ermesi), diğer yandan, kenarlarda (çağrıların altında, satışların tepesinde) spekülatif ek seçeneklerin satın alınması ve geri çekilmesi nedeniyle sona erme anında paraya dönüştürülür.
Önümüzdeki haftadan itibaren, bir sonraki sona erme haftasına kadar seçeneklerle ilgisi olmayan farklı bir oyun olacak.
18.10.2011 06:21 #98
dontz
ICQ aracılığıyla donetz'e bir mesaj gönderin Skype™ aracılığıyla donetz'e bir mesaj gönderin
Opsiyon haftasında uçup gitmek karlı değildir. Onlar. sadece opsiyon haftasından bahsetmek - son kullanma tarihinden önceki son. Bu haftanın dışında yaşananların bu şakalarla hiçbir ilgisi yok. Opsiyonların sona erdiği andaki enstrümanın fiyatı, teorik olarak onlara yapılan minimum ödeme olmalıdır. Ve sonra - en azından çim büyümez ...
Son kullanma haftası genellikle nasıl geçer? Bir yöne koştu, ikinciye koştu ve aralarında bir yer kapandı. Hareketlerin anlamı basittir - karı artırmak ve son kullanma masraflarını azaltmak. Teorik olarak test edilebilir fikir şöyle görünür:
Piyasayı yöneten büyük adamların opsiyon satıcıları olduğunu varsayıyoruz (aynı anda hem koyar hem de çağırır). Bu opsiyonlar, opsiyon sözleşmesinin ömrü boyunca hedger'lar tarafından satın alındı (tarihsel olarak düşük olan opsiyonlar üzerinde likidite yaratan onlardır). Büyükler, kârlarını maksimize etmek için, aramaların ve paranın toplam ödemesini en aza indiren bir fiyattan opsiyonları kapatmak için piyasada çaba sarf etmelidir. Ve evet, ekstra para kazanabilirsiniz. Piyasayı uzun süre manipüle etmek mümkün olmayacak, ancak kısa sürede - tamamen. Bu nedenle, yoğun bir şekilde manipüle edildiğinden, son kullanma haftasında çalışmak zordur.
Vade haftasına girerken, minimum ödeme noktasını hesaplıyoruz, hedger satın alarak uzun süredir biriktiği için bir haftada çok fazla değişmeyeceğini varsayıyoruz ve ekstra ödeme yapmalarına gerek yok. .
Sonra bir yönde bir sarsıntı, örneğin aşağı. Burada, korkmuş hedger'lar ek olarak uygulanmayacak daha pahalı satışlar satın alır, yani. parasız biter. Bu, opsiyon satıcılarının vade haftası boyunca satılan bu ek satışlar üzerindeki prim miktarı kadar kârını artıracak ve ayrıca satıcılar, yapılacak daha ucuz aramalar (bu durumda alıcı-spekülatör görevi görürler) toplar, yani. parayı girin (yani, sona erme anında parayı girmek için ödeme minimizasyon noktasının altında bir grev ile).
Bundan sonra, ters yönde bir sarsıntı - mümkünse, fiyatı artan çağrıları, bir sarsıntıda satın alınan hedger'lara satmak, sırasıyla, hedger'lar da gerçekleştirilmeyecek aramalara girer. Egzersiz sırasında paraya girmek için minimum ödeme noktasının üzerinde bir grevle daha ucuz satışlar satın alabilirsiniz.
Pekala, son kısım, vade sonundaki minimum ödeme noktasına geri dönüş, burada toplam tutarda en az parasal seçeneklerde hedger'lara ödenir ve kalan opsiyonlar büyükler tarafından satın alınır. gerizekalı bir kâr ile sona erme vardır.
Tüm oyun yapıldı. Asgari ödeme noktasında olduğumuz için masraf minimuma iniyor; gelir maksimize edilir: bir yandan, her iki yönde de sarsıntıların kenarlarında ek olarak satın alınan ucuz seçeneklerin spekülatif yeniden satışı nedeniyle (bu durumda, ucuz aramalar, sarsıntıda ve mümkün olduğu kadar çok satın alındı). birçoğu bir sarsıntıyla satıldı ve kalanlar - paranın sona ermesi), diğer yandan, kenarlarda (çağrıların altında, satışların tepesinde) spekülatif ek seçeneklerin satın alınması ve geri çekilmesi nedeniyle sona erme anında paraya dönüştürülür.
Önümüzdeki haftadan itibaren, bir sonraki sona erme haftasına kadar seçeneklerle ilgisi olmayan farklı bir oyun olacak.
Uuuu, hadi materyal öğrenmek için daha ileri gidelim.
Soruda tam olarak neyi beğenmedi, varlığın adı "para birimi"?
Bir seçeneğin yükümlülük olmaksızın bir hak olarak tanımlanması)
Bir satıcı (borsa) için bir görevdir, ancak bir tüccar için değildir.
Her şey doğru. İşte 56 pound için aynı “nokta”
Kendin mi düşünüyorsun, yoksa bir yerden istatistik mi alıyorsun?
Bu konuda ilginç bir yazılım buldum - ATAS
Bir satıcı (borsa) için bir görevdir, ancak bir tüccar için değildir.
Bir tüccar bir opsiyon satıcısı olamaz mı?
Kendin mi düşünüyorsun, yoksa bir yerden istatistik mi alıyorsun?
İşte bu konuyla ilgili ilginç bir yazılım http://orderflowtrading.ru/o-programme-atas/ bulundu.
Bu eski bir programdır, içinde aynı Ninza'da olmayan hiçbir şey yoktur.
Dün burada euro diye bağırdılar ama daha düşük alma düşüncesi aklıma gelmedi...
Daha yüksek satmak daha iyi
Bir tüccar bir opsiyon satıcısı olamaz mı?
Bu eski bir programdır, içinde aynı Ninza'da olmayan hiçbir şey yoktur.
Tüccar "doğruyu" satabilir, yani. ürün - yürütülmesini sağlamaz - mübadelenin kaderi budur.
Nija'da bir ayak izi çizelgesi var mı?