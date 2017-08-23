FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 988

mmmoguschiy-new :
Dün O...nde'de çok ilginç bir durum vardı! Böylesine saygın bir şirket, bilinmeyen bir nedenle, ticaretin ortasında, birkaç dakika değil, bir buçuk saat boyunca sunucularla bağlantı yoktu! Ve sadece takas değil - LC de mevcut değildi. Çalışan bunu bana "sunucularla ilgili teknik sorunlar" ile açıkladı - bana sistem yöneticisi...

Ve tamam, ben - benim için her şey yolunda, ama insanlar o zaman binlerce, atom ve milyonlarca parayı kaybedebilir !!!

Bu SON!!!

Siz sistem yöneticisi olarak birkaç kez maaş ödemiyorsunuz, belki bu?

//bir seçenek olarak

Gulnaz Akhtyamova :

Datasenteramana - yok, nasyanika
 
Ishim :
harrier geldi - görünüşe göre... - şimdi 1.34

Ona göre TR 2853...

tüm zirvelerden satışlar!

 
Lesorub :

3070 geri dönüşünden sonra ve tekrar en az 100 pip ve 2850 daha sonra olabilir.
 
harrier sat durdurma 3224, TP 3189 ...
 
Lesorub :
Evet, 30 pip herhangi bir yöne gidebilir - herhangi bir zamanda.
 
Ishim :
körfezimin altında mı? ne ...

burada yavaşlatılabilir)))
Bayer eklendi.
Dün yüksekte %50 binici vardı
Şimdi fiyat düştü %52 oldu



 
Ishim :
neden o zaman usta üzerinde birçok kambur var ???
 
Владимир Жириновский :

1126'da yavaşlayacaklar (saatlik satış çubukları) ...

H4 üzerinde TR 1285

 
Владимир Жириновский :

1280'i geçmek
