FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 827

Ishim :

ve işte başka bir çalışan çift, burada sinyal yarıyı geçen ilk kişiydi. (girişte bir durak vardı, üstteki kaldı), NZD'nin 0.88'den satacağını düşünüyorsanız - yani açık, test yoktu, m1 hücresi yoktu, disk yoktu ((((.

bu norm.
 
stranger :
Strenzh, üzgünüm, onu besledim, ona bir içki verdim ve yürüyüşe çıkmasına izin verdim))
 
yeni-rena 2015.09.14 17:34 TR
Vadens :

Temiz! Çok şey biliyorsun! Aptal konularda cümbüş yapma fırsatın var!

... Renk CME anladığında, O'na baktım ve küme örgüsünün üstüne çıkmadım ..... Bakacağım, evet, bugün Evra Audi'ye düşüyor ... demek ki bir gün büyüyecek ... Bir çift açıyorum, okulda bana öğretilenleri hatırlıyorum ve durumu yüklemeye başlıyorum:




yeni-rena :

evet bu gece güzel olur...

Владимир Жириновский :
yeni-rena 2015.09.14 17:34 TR

Tuma, neden bahsediyorsun? euro-audi hakkında konuştuk

Eureka hakkında konuşuyorsanız, o zaman her şey çıplak gözle görülebilir - gökyüzündedir.

 
Evgeniya Balchin :
Bugün 1538'in altına düşmeyecek
peki ya euro?
 
new-rena :
Tuma, neden bahsediyorsun? euro-audi hakkında konuştuk

Владимир Жириновский :

Oraya ekledim, resmi buraya koyayım. Umarım Yahudilerin hedefini yaklaşık olarak siz de görmüşsünüzdür? // hiçbir şey çizme - sadece bak...


 
Ishim :

Ishim, prensipte, tüm çiftler çalışıyor) Ama diskler hakkında, ne tür diskler tam olarak belli değil? (muhtemelen bir şeyi kaçırdım)
 
Evgeniya Balchin :
Bugün 1538'in altına düşmeyecek


iyi tahmin)


teşekkür etmek!

