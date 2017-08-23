FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 827
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve işte başka bir çalışan çift, burada sinyal yarıyı geçen ilk kişiydi. (girişte bir durak vardı, üstteki kaldı), NZD'nin 0.88'den satacağını düşünüyorsanız - yani açık, test yoktu, m1 hücresi yoktu, disk yoktu ((((.
Pokémon'umu nereye koyuyorsun? Lütfen yerine koyun!
Temiz! Çok şey biliyorsun! Aptal konularda cümbüş yapma fırsatın var!
... Renk CME anladığında, O'na baktım ve küme örgüsünün üstüne çıkmadım ..... Bakacağım, evet, bugün Evra Audi'ye düşüyor ... demek ki bir gün büyüyecek ... Bir çift açıyorum, okulda bana öğretilenleri hatırlıyorum ve durumu yüklemeye başlıyorum:
yeni-rena :evet bu gece güzel olur...
Rena... gerçekten uzun musun?
taze tahmin?
teşekkür etmek!
Rena... uzun musun?
taze tahmin?
teşekkür etmek!
Tuma, neden bahsediyorsun? euro-audi hakkında konuştuk
Eureka hakkında konuşuyorsanız, o zaman her şey çıplak gözle görülebilir - gökyüzündedir.
Bugün 1538'in altına düşmeyecek
Tuma, neden bahsediyorsun? euro-audi hakkında konuştuk
Dolandırıcılığımızı düşünüyordum...
teşekkür etmek!
Dolandırıcılığımızı düşünüyordum...
teşekkür etmek!
Oraya ekledim, resmi buraya koyayım. Umarım Yahudilerin hedefini yaklaşık olarak siz de görmüşsünüzdür? // hiçbir şey çizme - sadece bak...
ve işte başka bir çalışan çift, burada sinyal yarıyı geçen ilk kişiydi. (girişte bir durak vardı, üstteki kaldı), NZD'nin 0.88'den satacağını düşünüyorsanız - yani açık, test yoktu, m1 hücresi yoktu, disk yoktu ((((.
Bugün 1538'in altına düşmeyecek
iyi tahmin)
teşekkür etmek!