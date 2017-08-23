FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 622
Yarın Meksika pezosuna yakından bakmaya başlayacak - peki onun peşinde misiniz?
Yüksek sesle gülüyor...
Bu arada - salatalık olgunlaştığı için Ivan'ı zaten ortaya çıkardım - iyi, anlıyorsunuz;)
Qiwi düzeltmeye başladı, satışları aramaya çalışmak mümkün olacak.
Audi'ye göre - evet, 7250'den önce bile izlemeye başlayın.
Pound'a göre, IMHO - satışa girmezdim. Genel olarak. 1.5540'tan çok şey aldık ama kapatmayacaktık. Sanırım bu hafta bir "vay" ile yükseleceğiz. Sadece yolcuların 1.56'ya kadar sarsılması gerekir.
Euro için - HER ŞEY indirimde. 1.14 ve 1.15'te durur. Her iki seviyeyi de göreceğiz gibi görünüyor.
Neden karar verdim - satıştaki harrier, geri kalanına dokunmayın.
Ortadoğu hisseleri düştü
Geçen hafta boyunca dünya endekslerinde yaşanan düşüş, Pazar günü Orta Doğu borsalarında keskin bir çöküşe neden oldu.
Dubai ve Suudi Arabistan'daki borsalar, Dow Jones geçen hafta ABD'de %6 düştükten ve Birleşik Krallık FTSE 100 bu yıl 5 ile en büyük haftalık kaybını kaydettikten sonra %7 ( bu ülkelerde Pazar bir iş günüdür) kapandı. .
Ah, komisyoncu, teklifleri başlat, sola git, ticaret avı)))
Kim size "emtia" para birimlerinden bahsetti?))) Korelasyonlardan bahsedenler değil, müttefik para birimleri size başka saçmalıklar mı söyledi?))
Sterlin 14 incir, euro 10, incir onlarla ilgili, onları daha önce düşünmek gerekiyordu, metaller hakkında bir şey söylemeyeceğim, orada alıcıların coşkusunu görmüyorum, unutmak daha iyi şef hakkında ve hatırlamıyorsa, cüceler güzel bir gün herkes için pantolonsuz ayrılacaklar.
Garip, buna ne diyeceğim umurumda değil. Normal bir monikiniz varsa, bir vizon harrier ve audi koyun ve çocuklara bir korelasyon ve anti-korelasyon olduğunu açıklayın.
Ve "monique"nin bununla ne ilgisi var? Böyle bir gösterge var: https://www.mql5.com/ru/articles/754
Neden karar verdim - satıştaki harrier, geri kalanına dokunmayın.
uzun bir yazı yazıp yok etti...
kısacası, tüm perakende müşterileri buck-cad'de yetersizdir
bakın oanda ve benzeri...
bu iyi değil
hacimleri de küçük değil - belki bir yarda
3220'de çok durakları var. Burada kaldırılacaklar ve silkelenecekler.
1.32'de çok daha fazla satış var
http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/historical-open-orders
sadece sallayamazsınız - perakende kalabalığı için bile 20 pip hiçbir şey değil
ps
böyle bir olay dönüşü mümkün - 1.3'e düşüş - orada tüm kalabalık sevinçle dönüyor
(Bence kalabalığın her zaman kanal oynadığını düşünüyorum ve şimdi bunu kivide görüyoruz - kitle kivinin .67'ye yükselmesini kazandı ve co-long'ları kapattı)
ve 1.28 veya 1.26'ya bile daha düşük güçlü bir hareketle çıkarılır