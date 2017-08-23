FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 691

Bicus :

İzlemenize bakarken gözlerime inanmamalı mıyım?

-100$ indirim var. Bu bir yalan, aslında +1000$, değil mi?

Komiksin, gerçekten.

new-rena :
Biliyoruz, biliyoruz.

İzlemede - tahliye stratejisi. Ama başka bir sır daha var, kimseye göstermem, karanlığa bulanmış hesap. Burada Buffett'ın imreneceği bir kâr var.

Herşey aynı. Ama ne kadar sıkıcı.

 
Bicus :

Sen gittin

Satın aldığınız ürünü bana pound ile gösterin. Depoyu kaybettiği gerçeğinden patlarsa, nefik konuşmaya

tamam acele etme))))


 
new-rena :

siktir git

satın alma işleminizi pound ile gösterin. depoyu kaybettiği gerçeğinden patlarsa, nefik konuşmak için

tamam acele etme))))

Bu taraftan değil. Herkese 3 harf göndermek gerekiyor. Aynı zamanda "platypuses" gibi bir şey ekleyin! Tekrar deneyin.

Ve uzun bir vadem var, aptal. Bunun ne olduğunu biliyor musun?

Ama evet, planlar değişirse, kaybı düzelteceğim. Kusursuz olan sadece sizin sisteminizdir. Rzhaka.

 
Bicus :

))))

Ah Bikus, uzun vadeniz maksimum BU ile sınırlıdır veya bir kaybı düzeltmekle sınırlıdır))))

Sinirleri yatıştırması gereken alkol değildir, ancak genel olarak bu durumda piyasadan kaçmak gerekir.

Yoksa burada sorduğunuz şeyi izlemeye koyacağımı mı umuyorsunuz? Çok safsın, kelimeler yok ...

 

file87 :
https://www.mql5.com/ru/charts/3893834/audusd-h1-instaforex-group

Alış?

 
file87 :
Ne için?
 

new-rena :
bence zamanı geldi)

 
file87 :
100 pip zıplar bence
 

file87 :


100 pip zıplar bence

bu yüzden düşüyor, çünkü neredeyse herkes öyle düşünüyor...
