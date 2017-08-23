FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 298

Yeni yorum
 
Nikolai Romanovskyi :
onu satın alayım
Siz nesiniz, gerizekalılar, karşı trendde mi? pozu bekleyin. nefik ticaret her gün. Dahası da olacaktır.
 

burada...


 


tuma88 :
tahmin etmek...
1.0870 Euro'dan satın almayı planlayacağım.

Teşekkür ederim!


yabancı :

Neden birdenbire orada?

Teşekkür ederim!



teşekkür etmek!
 
Tuma, takaslara bak. peki bize pire nafik?
 
iIDLERr :
Siz nesiniz, gerizekalılar, karşı trendde mi? pozu bekleyin. nefik ticaret her gün. Dahası da olacaktır.
sağol baba)))
 
tuma88 :


teşekkür etmek!
hayır, bir şey değil. Tam kargaşa. Onları en azından nereye gittiklerini ve özellikle görebileceğiniz şekilde kurarsınız. Ve sonra - sonra yukarı, sonra downzzzz.
 
stranger :

Maksimum 0905

Ah, yanlış yöne baktım, 0880, ama zaten bir hediye olacak, vermeleri pek mümkün değil. Ve 1040-50'ye serbest bırakma.

Teşekkürler Yabancı!
Tahminimi beklemedim, zaten 1.0912 aldım
 
artikul :
sağol baba)))

satıldı, boş boş oturmaktan yoruldu.

 
dolar düştü... ilk yen güçlüydü
 
new-rena :
hayır, bir şey değil. Tam kargaşa. Onları en azından nereye gittiklerini ve özellikle görebileceğiniz şekilde kurarsınız. Ve sonra - sonra yukarı, sonra aşağızzzz.
Ben buna alışığım.
Profesyonel bir ızgarada bakmadan resim çizebilirim.)

teşekkür etmek!
1...291292293294295296297298299300301302303304305...1996
Yeni yorum