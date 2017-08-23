FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1006

Ishim :
tam tersi )))) austral aşağı yenka yukarı)))

Kuman - yukarı, fekan - aşağı, osuruk - farklı yönlerde ... başlık şanslıydı - kivandry büyümeye karar verdi ...

selam, ördek burunlu!

 
Teacher :

Oooooh genç arkadaşım, Büyük Öğretmenimizle sohbet etme fırsatın var ama kibar ol!!!

Kaba olmayı sevmez...

 
Ishim :
osuruk))

Sensei, bu gece bir akşam eğitimi olacak mı?

yoksa ben mi gittim...

 

talimat:


 
stranger :

Sensei, bu akşam eğitim olacak mı?

yoksa ben mi gittim...

kendi tahminlerinizden otbrehivaeshsya - pound üzerinde satın nerede? Bana mesaj atma, osuruk.
 
Ishim :
Evet 30.09'dan düşük ile alışım var) 51'e yakın ve 51'in altında da alıyorum. Ne saçmalıyor?

Ama neyin terk edildiğini ve siparişlerinizin birden fazla kez sorulduğu gibi nerede kaybolduğunu pamm - soru bu.

Özellikle SİZİN yazdığınız gibi aptallar için - her beş dakikada bir bana koşmayın ve ne zaman soru ile pipirka çekmeyin))))

 
stranger :

peki eksen? bağlı mı?
 
Ishim :
Öldürmek için Kanadalı! (ilave) 1.3000
stranger :

Neden 7099'dan satın alıyorsun?

Alışveriş için bir buçuk hafta oldu...

0.6989.0.7019.07037.07099 satın alımlardan
 
Yakışıklı kilo, fazladan yolcu atmaya gitti. Ve sonra avantaj, alıcıların lehine 65/35 oldu
