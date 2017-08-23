FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1006
tam tersi )))) austral aşağı yenka yukarı)))
Kuman - yukarı, fekan - aşağı, osuruk - farklı yönlerde ... başlık şanslıydı - kivandry büyümeye karar verdi ...
selam, ördek burunlu!
Oooooh genç arkadaşım, Büyük Öğretmenimizle sohbet etme fırsatın var ama kibar ol!!!
Kaba olmayı sevmez...
osuruk))
Sensei, bu gece bir akşam eğitimi olacak mı?
yoksa ben mi gittim...
talimat:
kendi tahminlerinizden otbrehivaeshsya - pound üzerinde satın nerede? Bana mesaj atma, osuruk.
Evet 30.09'dan düşük ile alışım var) 51'e yakın ve 51'in altında da alıyorum. Ne saçmalıyor?
Ama neyin terk edildiğini ve siparişlerinizin birden fazla kez sorulduğu gibi nerede kaybolduğunu pamm - soru bu.
Özellikle SİZİN yazdığınız gibi aptallar için - her beş dakikada bir bana koşmayın ve ne zaman soru ile pipirka çekmeyin))))
tam tersi )))) avustralya aşağı yenka yukarı)))
Neden 7099'dan satın alıyorsun?
Alışveriş için bir buçuk hafta oldu...