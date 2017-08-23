FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 740
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve yine görmek istediğini dar bir şekilde görüyorsun. ))) Arz ve talepteki değişime baktığım her rapordan sonra, bu Cuma raporunda hala çözülmüş rakamlar olduğunu da yazacağım - bunlar 1516 + R + k 97/3, 1526 + R + k 64/36 ve 1531 + R + ila 60/40 .... İşlendiler .... farkı görüyor musunuz?
Bu aynı. Tonunu değiştir. Şimdiye kadar, COT tahminlerinde yararlı hiçbir şey bulunamadı.
Tahmin dün yapıldı ve işe yaramadı. Bu nedenle, Ishim, dediğim gibi, bağımsız bir karar verdi.
Bu aynı. Tonunu değiştir. Şimdiye kadar, COT tahminlerinde yararlı hiçbir şey bulunamadı.
)))) Evet, üslubunuz bu... Normalde sizinle konuşuyorum ama yapıcı bir diyalog görmüyorum. Beni duymuyorsunuz ... ya da kendi dilinizde söylüyorsanız sadece yetişmiyorsunuz ... ve yine de anlamıyorsunuz, soruyorsunuz ve kendi sonuçlarınızı çıkarmıyorsunuz.
SOT'un tarihsel verilerine dayanarak bir tahmin yapmanın imkansız olduğunu zaten uzun zamandır söyledim. Tahminleriniz işe yaramazsa başka ne hakkında konuşmalıyım?
Seni ikna etmeyeceğim ve çok şükür senin gibi düşünenler var... Seni hiçbir şekilde gücendirmek istemiyorum.
Dolar karşısında para birimlerinin devalüasyon haritası (kontrol etmedi ... netten resimler)
onunla sikişmek...
çizmek için peri masalları Sanatı bilmek istiyorum!
Gazeteyi okudun mu?
Ve pound ve harrier bugün gitmeleri gereken yere ayak basacak)
Gazeteyi okudun mu?
Ve pound ve harrier bugün gitmeleri gereken yere ayak basacak)
Ne oldu? bana bir bağlantı ver
http://ru.investing.com/ekonomik-calendar/
Ay için - faiz oranı ve pound için - artan oynaklık için tam bir set.