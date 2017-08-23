FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 740

Evgeniya Balchin :
Ve yine görmek istediğini dar bir şekilde görüyorsun. ))) Arz ve talepteki değişime baktığım her rapordan sonra, bu Cuma raporunda hala çözülmüş rakamlar olduğunu da yazacağım - bunlar 1516 + R + k 97/3, 1526 + R + k 64/36 ve 1531 + R + ila 60/40 .... İşlendiler .... farkı görüyor musunuz?

Bu aynı. Tonunu değiştir. Şimdiye kadar, COT tahminlerinde yararlı hiçbir şey bulunamadı.

Tahmin dün yapıldı ve işe yaramadı. Bu nedenle, Ishim, dediğim gibi, bağımsız bir karar verdi.

 
new-rena :
)))) Evet, üslubunuz bu... Normalde sizinle konuşuyorum ama yapıcı bir diyalog görmüyorum. Beni duymuyorsunuz ... ya da kendi dilinizde söylüyorsanız sadece yetişmiyorsunuz ... ve yine de anlamıyorum, soruyorum ve kendi sonuçlarınızı çıkarmıyorum. Köpük, seninle iyiyim, sadece bu tartışmalar yükseltilmiş seslerle dövülüyor ... beni, seni ilgilendirmez
 
Evgeniya Balchin :
SOT'un tarihsel verilerine dayanarak bir tahmin yapmanın imkansız olduğunu zaten uzun zamandır söyledim. Tahminleriniz işe yaramazsa başka ne hakkında konuşmalıyım?
 
new-rena :
Seni ikna etmeyeceğim ve çok şükür senin gibi düşünenler var... Seni hiçbir şekilde gücendirmek istemiyorum.
 
Evgeniya Balchin :
Sterlin, Kasım 2014'ten beri oldukça geniş bir düzlükte. Bu nedenle, ticarette COT tahminlerinin uygulanabilirliği hakkında hatalı bir sonuca varıldı. Bu teoriyi en azından USDCAD ile ilgili olarak bir demo üzerinde denemenizi öneririm. Beni yanlış anlamayın, COT sterlini için yapılan tüm tahminler tesadüf, başka bir şey değil.
 
Herkese günaydın
 
Vizard_ :

Dolar karşısında para birimlerinin devalüasyon haritası (kontrol etmedi ... netten resimler)

onunla sikişmek...

çizmek için peri masalları Sanatı bilmek istiyorum!

 
Lesorub :

Gazeteyi okudun mu?

Ve pound ve harrier bugün gitmeleri gereken yere ayak basacak)

 
new-rena :

Gazeteyi okudun mu?

Ne oldu? bana bir bağlantı ver
 
Server Muradasilov :
http://ru.investing.com/ekonomik-calendar/

Ay için - faiz oranı ve pound için - artan oynaklık için tam bir set.

