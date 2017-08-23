FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 540

Bicus :
Millet, şaka mı yapıyorsunuz? DC'lerin haber öncesi yayılmayı artırdığı ve hafta sonundan önce kaldıracı azalttığı sizin için haber mi?
Yeni açılan emirler için kaldıraç değişir ve değişen koşulları görürsünüz. Rena'nın bu önlemi zaten açık olan pozisyonlara uyguladığını fark ettim. Ve bir pozisyon açmadan önce spread değişikliği seviyesi üzerinde anlaşmaya varılır ve riskleri hesaplayabilirsiniz ve eğer farklı şekilde yapılırsa, o zaman zaten harikadır.
 
new-rena :
Kış rublesini ve açık denizde olduğumuz gerçeğini hatırlayalım ve teorik olarak değil, cevapları orada arayacağız.

Anladığım kadarıyla, yakın gelecek için planlarınızı açıklayan sizdiniz.

İyi şanlar!

 
Bicus :
Evet evet . Omuz ne kadar yüksek olursa, yerden beyne o kadar uzak olur.......
stranger :
Efsane, neden haftalık dikdörtgenlerinizi çizmeyi bıraktınız?))) Birkaç aya bakmak ilginç olurdu.

ne için? =) Dikdörtgenler için fena bir çalışma sistemi geliştirilmemiştir (ki bu da güne kar getirir). Pekala, geçen hafta için bir post factum istiyorsanız (doğal olarak, seviyeler her şeyi kapattı). (diğer çiftler için pozlarım var)

 
Roman Busarov :
ne için? =) Dikdörtgenler için fena bir sistem geliştirilmemiş.
Yani resmi göster, ekran)
stranger :
Yani resmi göster, ekran)
Bugün bu kadar söz)) bu kadar su))) Ve kimse piyasanın nasıl açılacağını ve önümüzdeki haftayı rakamlarla nerelerde beklediğimizi söylemedi...
stranger :
Yani resmi göster, ekran)
daha iyi hissetmek? =)
azfaraon :
Ve ipi sormaya değmez))) https://www.youtube.com/watch?v=-Bpbwojpk-I

bir amaç soruyor ... neyi ve nasıl olduğunu anlamaya çalış ... aferin .. bazıları gibi durmuyor ... kim bulmak isterse ........

Roman Busarov :

bir amaç soruyor ... neyi ve nasıl olduğunu anlamaya çalış ... aferin .. bazıları gibi durmuyor ... kim bulmak isterse ........

Evet, ama ... ona cevap veriyorlar ve açıklamaya çalışıyorlar))) ve kültürel dönüşler gönderdiğini söylüyorlar)))
