FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 540
Millet, şaka mı yapıyorsunuz? DC'lerin haber öncesi yayılmayı artırdığı ve hafta sonundan önce kaldıracı azalttığı sizin için haber mi?
Kış rublesini ve açık denizde olduğumuz gerçeğini hatırlayalım ve teorik olarak değil, cevapları orada arayacağız.
Anladığım kadarıyla, yakın gelecek için planlarınızı açıklayan sizdiniz.
İyi şanlar!
Efsane, neden haftalık dikdörtgenlerinizi çizmeyi bıraktınız?))) Birkaç aya bakmak ilginç olurdu.
ne için? =) Dikdörtgenler için fena bir çalışma sistemi geliştirilmemiştir (ki bu da güne kar getirir). Pekala, geçen hafta için bir post factum istiyorsanız (doğal olarak, seviyeler her şeyi kapattı). (diğer çiftler için pozlarım var)
ne için? =) Dikdörtgenler için fena bir sistem geliştirilmemiş.
Yani resmi göster, ekran)
Yani resmi göster, ekran)
Ve ipi sormaya değmez))) https://www.youtube.com/watch?v=-Bpbwojpk-I
bir amaç soruyor ... neyi ve nasıl olduğunu anlamaya çalış ... aferin .. bazıları gibi durmuyor ... kim bulmak isterse ........
