FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)
denemek.
denemenizin saflığı için, farklı kaldıraçlı iki farklı hesap açmanız tavsiye edilir.
Bununla birlikte, farklı kaldıraçta bir noktanın maliyetindeki farkı açıklayan pratik olarak anlamlı sonuçlar elde edemezseniz, ticarette 2000 kaldıracı ve elinizdeki bayrağı kullanın.
Aslında saçma sapan yazmamak için denemekten zarar gelmez.
2009'dan beri Forex ticareti yapıyorum. Ve genel olarak, neden bahsettiğimi biliyorum .
evet 2+2=4 =))))))))))))
Rena, Büyük ve Kudretli Öğretmenimizin sadık ve en iyi öğrencisi olarak yurynda yazamaz)))
öğretmeni tanımıyorum :(
Ama eğer Öğretmen de aynı ruhla yazıyorsa, o zaman muhtemelen değerli bir öğrencidir.
P./S.: Bir şeyi anlayamıyorum, BUNA nasıl tavsiyede bulunabilirsiniz:
denemek.
denemenizin saflığı için, farklı kaldıraçlı iki farklı hesap açmanız tavsiye edilir.Bununla birlikte, farklı kaldıraçta bir noktanın maliyetindeki farkı açıklayan pratik olarak anlamlı sonuçlar elde edemezseniz, ticarette 2000 kaldıracı ve elinizdeki bayrağı kullanın.
eğer bu yazıda sadece tanıdık harfleri görmekle kalmayıp, orada yazılanların anlamını da anladılarsa.
temel. Ben bayraktan bahsediyorum ve sen harflerden bahsediyorsun)))
Yazımda tanıdık bir bayrak buldunuz mu?
bazen pratik ve teori uyuşmaz. ve uygulama ne kadar uzun olursa, o kadar güçlü olur.
Oooooh, Öğretmen Güçlü ve Bilgedir, ama ne yazık ki aptallığımız yüzünden O'nun konuşmalarının anlamını anlayamıyoruz.
Öğretmen, O'nun sözlerinin bize ulaşmadığını görünce, birkaç yıl boyunca bize neden birkaç pamm yarattığını, nasıl yapılmayacağını kişisel bir örnekle gösterdi ..... ve bunun için O'nu onurlandırıyoruz.
Sonra tekrar, ne demek istediğini anlamak için:
Bunu yazdın :
puan değeri artı bir tane daha. Onlar. 100'den 1000'e kaldıraçla ilgili olarak, kar/zarar da hızda 10 kat artar.
ancak pratikte ve teorik olarak durum böyle değildir. Bir puanın maliyeti (ve buna bağlı olarak kar/zarar) farklı kaldıraç büyüklükleri için aynı olduğundan, eğer lot büyüklüğü, finansal araç, açılış ve kapanış fiyatları eşitse. Yani, bir anlaşma açarken sadece marjın büyüklüğü kaldıraca bağlıdır.
Bir puanın maliyetindeki fark, aynı finansal araç için açılan pozisyonun (ceteris paribus) farklı lot büyüklükleri olabilir. Ayrıca kaldıraç ve/veya hacimler aynı olsa bile 1 lotun değerleri farklı olduğunda (standart lot kullanılıp kullanılmadığı veya mikro lot gibi) bir pip maliyetinde fark olabilir. . Ancak bunlar kaldıraç boyutunda değil, lotlardaki farklılıklardır.
Oooooh, Öğretmen Güçlü ve Bilgedir, ama ne yazık ki aptallığımız yüzünden O'nun konuşmalarının anlamını anlayamıyoruz.
Sadece alçakgönüllülükle söyleyebilirim ki, o zaman, muhtemelen, yanlışlıkla bir aşağılık kompleksi kazanmamak için eserlerini tanımamalıyım. Sen bir erkeksin, daha güçlüsün, bu, Öğretmenin gücüne ve bilgeliğine rağmen kendine güvenmenin daha kolay olduğu anlamına geliyor.
P./S.: Bu eki mesajımı göndermeden sonra gördüm:
Öğretmen, O'nun sözlerinin bize ulaşmadığını görünce, birkaç yıl boyunca bize neden birkaç pamm yarattığını, nasıl yapılmayacağını kişisel bir örnekle gösterdi ..... ve bunun için O'nu onurlandırıyoruz.
Parti büyüklüğü riski etkiler mi? Farklı kaldıraçlarla tüm depoyu aynı lotla açabilecek miyiz? Onlar. Daha yüksek bir kaldıraç kullanarak ameliyat riski daha da kötüleşiyor mu? Onlar. aslında, aynı tik değerine sahip farklı bir risk fiyatı tarafından bize verilen bir puanımız var.
Bu tartışma, forex ile ilk tanıştığınızda hesap açmak için seçebileceğiniz en iyi kaldıracın ne olduğu ile başladı........
Bu nedenle, konuşmanın şu anki anını değil, en başından beri ve daha da fazlası, bana mektup okumayı öğretmemeyi öneriyorum.
Tıpkı Beekus'un yaptığı gibi, artık konuşmanın içinde kaldın.
Tıpkı Beekus'un yaptığı gibi, artık konuşmanın içinde kaldın.
Çünkü böyle bir cehaleti aşmak mümkün değildi.
Ve hala öğüt veriyor...