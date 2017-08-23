FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 348
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tuma, on beş dakikalık bir grafikte gerçek zamanlı olarak OI, ancak şimdi borsa çukurlarındaki tüm tüccarlar kişisel hesabınıza girmeye başlayacak - izin verin
Teşekkürler)))
OI hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? )
Grafiğe bakıyorum (bir kez daha) Şimdi daha dikkatli.
ve kısacası benim için satışta euro öngörülüyor.
Genel olarak, iki tahmin vardır -
1) 1.15'e kadar bir dizi pozla 1.08 / 1.0750'ye yumuşak bir kayma planlanmıştır.
2) ve 1,05'ten bile daha düşük hareket ediyor
Teşekkür ederim!
EUR/USD'de dalgalanmalar görüyorum.(Çok fazla gölge olacak) en iyi ihtimalle hedef 1.1155 ( pekala, bir anlık hareketle 1.124??-8??...) seviyeler 1.072 düştü...
yaklaşık 1.07)))) Ayrıca daha yüksek bir tahminim vardı)))
USD CAD için tahmin harikaydı! yaklaşık 1.2860.
Teşekkür ederim!
Öğretmen!!!
Yani henüz büyümedi)
Tuma, yerdeki OI işlem gününün kapanışından sonra tanınacak ve geri kalanı ertesi gün, her 15 dakikada bir gösteren gevrek hindiyi nereden aldınız ?)))
Teşekkürler.)
OI hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? )
Grafiğe bakıyorum (bir kez daha) Şimdi daha dikkatli.
ve kısacası benim için satışta euro öngörülüyor.
Genel olarak, iki tahmin vardır -
1) 1.15'e kadar bir dizi pozla 1.08 / 1.0750'ye yumuşak bir kayma planlanmıştır.
2) ve 1,05'ten bile daha düşük hareket ediyor
Teşekkür ederim!
Garip, Margo'nun anısına, gerçeklikten kopmayı sevmiyorum. Sürecin başlangıcı olarak Pindos, Yunanistan ve yakında 3000'de çıkacak olan Şanghay bileşimi hakkında bozuk istatistikler. mevcut likit varlıklar, dtseshki kadar herkesi fırlattı.
Öğretmen!!!
Gerçek şu ki, yakın gelecekte petrolden bir şeyler kopacak, Pindos Kongresi, İran bir şeyler yapacak ve büyüyecek. Hala nüanslar var, henüz uyanmadım)
Katılıyorum .. 85 dolara ve hatta uzun bir süre orada kalacak ve 93 dolar birkaç kez gösterilecek))) böylece ihracatçı ülkeler sakinleşsin ve yeni planlar ve altınla yüklemeye başlasın ... Üstelik, Rubleyi dolar başına 30'a döndürmek mümkün .. Peki, o zaman "Çorbadaki Hindiler" düşecek, Petrol 30'a düşecek ..