FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 348

Yeni yorum
 
stranger :

Tuma, on beş dakikalık bir grafikte gerçek zamanlı olarak OI, ancak şimdi borsa çukurlarındaki tüm tüccarlar kişisel hesabınıza girmeye başlayacak - izin verin

Teşekkürler)))


OI hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? )

Grafiğe bakıyorum (bir kez daha) Şimdi daha dikkatli.
ve kısacası benim için satışta euro öngörülüyor.
Genel olarak, iki tahmin vardır -
1) 1.15'e kadar bir dizi pozla 1.08 / 1.0750'ye yumuşak bir kayma planlanmıştır.
2) ve 1,05'ten bile daha düşük hareket ediyor

Teşekkür ederim!
 
azfaraon :
EUR/USD'de dalgalanmalar görüyorum.(Çok fazla gölge olacak) en iyi ihtimalle hedef 1.1155 ( pekala, bir anlık hareketle 1.124??-8??...) seviyeler 1.072 düştü...
zaten 1.1112 ise, o zaman 1.1155 beklemeye değer mi ve genel olarak 1.1240/80 hakkında sessizim

yaklaşık 1.07)))) Ayrıca daha yüksek bir tahminim vardı)))

USD CAD için tahmin harikaydı! yaklaşık 1.2860.
Teşekkür ederim!
 
Garip, Margo'nun anısına, gerçeklikten kopmayı sevmiyorum. Sürecin başlangıcı olarak Pindos, Yunanistan ve yakında 3000'de çıkacak olan Şanghay bileşimi hakkında bozuk istatistikler. mevcut likit varlıklar, dtseshki kadar herkesi fırlattı.
 

Öğretmen!!!

 
tuma88 :
Yani henüz büyümedi)

Tuma, yerdeki OI işlem gününün kapanışından sonra tanınacak ve geri kalanı ertesi gün, her 15 dakikada bir gösteren gevrek hindiyi nereden aldınız ?)))

Teşekkürler.)

 
tuma88 :

OI hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? )

Grafiğe bakıyorum (bir kez daha) Şimdi daha dikkatli.
ve kısacası benim için satışta euro öngörülüyor.
Genel olarak, iki tahmin vardır -
1) 1.15'e kadar bir dizi pozla 1.08 / 1.0750'ye yumuşak bir kayma planlanmıştır.
2) ve 1,05'ten bile daha düşük hareket ediyor

Teşekkür ederim!
Bu "tahminleri" sikeyim, nereden satın alacağınızı düşünün.
 
iIDLERr :
Garip, Margo'nun anısına, gerçeklikten kopmayı sevmiyorum. Sürecin başlangıcı olarak Pindos, Yunanistan ve yakında 3000'de çıkacak olan Şanghay bileşimi hakkında bozuk istatistikler. mevcut likit varlıklar, dtseshki kadar herkesi fırlattı.
Gerçek şu ki, yakın gelecekte petrolden bir şeyler kopacak, Pindos Kongresi, İran bir şeyler yapacak ve büyüyecek. Hala nüanslar var, henüz uyanmadım)
 
Speculator :

Öğretmen!!!

Bana öyle geliyor ki HE bir bot, HIS gönderilerine bakıldığında birinin bunları yazarken düşündüğüne inanmak bir şekilde zor.
[Silindi]  
stranger :
Gerçek şu ki, yakın gelecekte petrolden bir şeyler kopacak, Pindos Kongresi, İran bir şeyler yapacak ve büyüyecek. Hala nüanslar var, henüz uyanmadım)
Katılıyorum .. 85 dolara ve hatta uzun bir süre orada kalacak ve 93 dolar birkaç kez gösterilecek))) böylece ihracatçı ülkeler sakinleşsin ve yeni planlar ve altınla yüklemeye başlasın ... Üstelik, Rubleyi dolar başına 30'a döndürmek mümkün .. Peki, o zaman "Çorbadaki Hindiler" düşecek, Petrol 30'a düşecek ..
 
azfaraon :
Katılıyorum .. 85 dolara ve hatta uzun bir süre orada kalacak ve 93 dolar birkaç kez gösterilecek))) böylece ihracatçı ülkeler sakinleşsin ve yeni planlar ve altınla yüklemeye başlasın ... Üstelik, Rubleyi dolar başına 30'a döndürmek mümkün .. Peki, o zaman "Çorbadaki Hindiler" düşecek, Petrol 30'a düşecek ..
inanmıyorum)
1...341342343344345346347348349350351352353354355...1996
Yeni yorum