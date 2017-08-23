FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 290

Yeni yorum
[Silindi]  
iIDLERr :
lamborghini bu şekilde yazılır ve telaffuz edilir. tartışma. İtalya'da 3 yıl yaşadı.
http://auto.drom.ru/lamborghini/ ..Rusça transkripsiyonda nasıl yazıldığına bakın ...
Продажа Lamborghini (Ламборджини) в России
  • auto.drom.ru
Седан Джип (SUV) Хэтчбек Универсал Минивэн / Микроавтобус Купе Открытый Пикап
 
iIDLERr :
Evet, fsem'den suçluyum)))
https://www.youtube.com/watch?v=PyrwxyYMGFo
Волк и ягнёнок
Волк и ягнёнок
  • 2015.07.22
  • www.youtube.com
Волк и ягнёнок. Басня И.Крылова. У сильного всегда бессильный виноват: Тому в истории мы тьму примеров слышим Но мы истории не пишем, А вот о том как в басня...
 
Lesorub :

suçlu derken? suçlanacak ne var? Sorun nedir?

3030'dan itibaren planda harrier ... TR 2908

orada ayda - analistleri dinleyen, bankalardan tavsiye alan ve hindilere ciddi şekilde bakan iki aptal (tüccar) ABD ve Kanada takası)))))) ve Evra daha fazla mesai görmek istiyor)))))
 
Euro satın alın! 1.0925
 
Ishim :
orada ayda - analistleri dinleyen, bankalardan tavsiye alan ve hindilere ciddi şekilde bakan iki aptal (tüccar) ABD ve Kanada takası)))))) ve Evra daha fazla mesai görmek istiyor)))))
Öğretmen, aptal çocuklarına doğru yolda rehberlik et .....
 
Ishim :
orada ayda - analistleri dinleyen, bankalardan tavsiye alan ve hindilere ciddi şekilde bakan iki aptal (tüccar) ABD ve Kanada takası)))))) ve Evra daha fazla mesai görmek istiyor))))

fiyata bak, eğer 3030 kancaysa, 2945'e kadar bir hareket olacak (3030'u biraz elden geçirebilir)

2944 satış durdurma

2908

ha, kaltak:

M15'teki çubuklara bakıyorum ...

 
Euro Pound itfaya başladı...
 
Lesorub :

fiyatı izle, eğer 3030 kancaysa, 2945'e kadar bir hareket olacak (3030'da biraz revizyon olabilir)

2944 satış durdurma

2908

ha, kaltak:

M15'teki çubuklara bakıyorum ...

muhtemelen aşırı satın alınmış hindiler - kısa sürecekler. (en zeki uzun zamandır şort olmuştur)
 
Ishim :
muhtemelen aşırı satın alınmış hindiler görünüyor - kısa sürecekler. (en zeki uzun zamandır şort olmuştur)
Bakın euroyu nasıl çektiler orda zaten çalıyor gençler satışta))
 
Hocam bir euro alacak kadar kibar olun, biraz yükselin.
1...283284285286287288289290291292293294295296297...1996
Yeni yorum