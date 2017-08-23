FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 290
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
lamborghini bu şekilde yazılır ve telaffuz edilir. tartışma. İtalya'da 3 yıl yaşadı.
Evet, fsem'den suçluyum)))
suçlu derken? suçlanacak ne var? Sorun nedir?
3030'dan itibaren planda harrier ... TR 2908
orada ayda - analistleri dinleyen, bankalardan tavsiye alan ve hindilere ciddi şekilde bakan iki aptal (tüccar) ABD ve Kanada takası)))))) ve Evra daha fazla mesai görmek istiyor)))))
orada ayda - analistleri dinleyen, bankalardan tavsiye alan ve hindilere ciddi şekilde bakan iki aptal (tüccar) ABD ve Kanada takası)))))) ve Evra daha fazla mesai görmek istiyor))))
fiyata bak, eğer 3030 kancaysa, 2945'e kadar bir hareket olacak (3030'u biraz elden geçirebilir)
2944 satış durdurma
2908
ha, kaltak:
M15'teki çubuklara bakıyorum ...
fiyatı izle, eğer 3030 kancaysa, 2945'e kadar bir hareket olacak (3030'da biraz revizyon olabilir)
2944 satış durdurma
2908
ha, kaltak:
M15'teki çubuklara bakıyorum ...
muhtemelen aşırı satın alınmış hindiler görünüyor - kısa sürecekler. (en zeki uzun zamandır şort olmuştur)